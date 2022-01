Personal car shopper, el nuevo producto de mecambiodecoche.com Emprendedores de Hoy

martes, 25 de enero de 2022, 13:11 h (CET)

Las personas que no cuentan con el tiempo suficiente para realizar una compra determinada en diferentes sectores recurren en múltiples ocasiones a los servicios de personal shopper.

Una de las industrias que adoptó este procedimiento es la comercialización de vehículos. En ese sentido, mecambiodecoche.com trabaja como intermediario entre los vendedores y compradores de vehículos. Su servicio de personal car shopper brinda asesoría, recomendaciones y control de calidad para garantizar la compra del modelo indicado.

Profesionales con amplia trayectoria en la compra de coches El trato de los asesores es personalizado y directo. No existe el riesgo de sufrir un cambio de asesor repentino, sino que cada profesional lleva el caso hasta obtener los resultados. El primer paso es la elección del modelo deseado según las necesidades de cada conductor. Una vez definido, la institución realiza una selección de ofertas disponibles, efectuando revisiones minuciosas del coche que incluyen una supervisión del sistema mecánico y la veracidad del kilometraje declarado.

En el momento de la negociación, mecambiodecoche.com garantiza una mejora en la oferta inicial, con descuentos de hasta el 20%. El proceso de compra es asistido con los trámites de verificación y comprobación de la documentación solicitada. En caso de ser necesario un plan de financiación, la agencia se ocupa de obtener la mejor oferta sin el cobro de intereses elevados.

Los profesionales que integran la compañía llevan más de 20 años de experiencia en la compra de coches, por lo que cuentan con un conocimiento pleno del sector.

Beneficios del servicio de personal car shopper Comprar un vehículo no deja de ser un tema engorroso y cansino por la diversidad de opciones que se encuentran en el mercado, las dificultades para controlar el estado del coche y la necesidad de negociar con el ofertante. Pensando en resolver este problema, las agencias de intermediación piensan en dejar el trabajo difícil a un profesional encargado de brindar la asesoría necesaria al comprador. Esta persona es conocida como un personal car shopper. Los tres beneficios principales de contar con su asistencia son el ahorro de tiempo, energía y dinero.

La posibilidad de contar con un profesional que realice visitas a concesionarios, consultas en páginas web y blogs de venta libera tiempo que puede ser aprovechado en otras actividades.

Quienes tengan la intención de comprar o vender su vehículo pueden comunicarse con el servicio de mecambiodecoche.com a través de su página web. De esta forma, tendrán a disposición las mejores ofertas del mercado a precios justos y con la mejor asesoría.

