Uñas encarnadas y cirugía ungueal en la Clínica Viasalud

lunes, 24 de enero de 2022, 10:56 h (CET)

Cada parte del cuerpo humano tiene una razón e importancia en la vida cotidiana y las uñas no son una excepción, estas se encargan de proteger las terminaciones nerviosas de los dedos, tanto de manos como de pies. Es por este motivo que el cuidado no solo se centra en la parte estética, sino también en mejorar la calidad de vida de las extremidades del cuerpo.

En algunas ocasiones, las uñas crecen de forma desigual acarreando molestias constantes e infecciones en los pies. Por esta razón, existe una rama de la medicina que se encarga de la fisiología y las enfermedades en los pies, la podología, cuyo servicio especializado se puede encontrar en la Clínica Viasalud, en Valencia.

Atención personalizada en podología Las molestias en las uñas de los pies es un malestar que puede sufrir cualquier persona, pero no cualquier médico puede tratar esta dolencia. Por esta razón, Clínica Viasalud ofrece un amplio servicio en el área de podología, con expertos en el desarrollo de estrategias adecuadas para mejorar la salud y condición de las enfermedades en los pies.

La onicocriptosis, mejor conocida como uñas encarnadas, es una de las patologías más frecuentes en esta área del tratamiento podólogo. Generalmente, el paciente presenta dolor, inflamación y también enrojecimiento en la zona afectada. Esto se origina por una mal formación en la uña o el uso diario del calzado inadecuado, es allí donde el especialista procede a realizar una cirugía ungueal.

Esta cirugía consiste en identificar el tipo de onicocriptosis y dependiendo de la profundidad, determina el procedimiento a seguir y el posterior tratamiento, esto generalmente se hace cuando los procedimientos tradicionales no dan el efecto esperado. Es por ello que es de suma importancia contar con médicos capacitados en el área para obtener los mejores resultados.

Viasalud ofrece otros servicios El área de podología cuenta con amplios servicios para el tratamiento de los pies, como la quiropedia, que es un tratamiento de verrugas y plantillas personalizadas.

Más allá de ello, el centro de salud cuenta con más de 15 especialistas altamente calificados en odontología, que cubren desde la estética dental, el blanqueamiento y la implantología hasta la ortodoncia invisalign.

De la misma forma, la clínica cuenta con servicios de fisioterapia para lesiones deportivas, migraña, ansiedad y estrés. De esta manera, diagnostican, atienden y brindan el tratamiento adecuado a las necesidades de sus pacientes con equipos de alta tecnología. El centro médico terapéutico está ubicado en el centro de Valencia y cuenta con amplias líneas de contacto para la atención al cliente.

