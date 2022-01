El purificador de aire como alternativa para ventilar espacios, por Protect Soiart Distribución Emprendedores de Hoy

Un purificador de aire es un dispositivo que sirve para eliminar factores contaminantes de un ambiente, como las partículas de polvo, bacterias, virus, humo, pelos de mascotas y otros elementos que pueden causar reacciones alérgicas.

Mediante su uso es posible crear una atmósfera saludable y mejorar la calidad de vida. Además, los purificadores ayudan a deshacerse de olores y generan un mejor entorno para todos aquellos que sufren problemas respiratorios. En la tienda online Protect Soiart Distribución es posible conseguir varios modelos de estos equipos.

Los beneficios de contar con un purificador de aire Contra lo que puede indicar el sentido común, dentro de un hogar, en los ambientes cerrados, es posible encontrar una contaminación mayor que en la calle, donde la suciedad es dispersada por el viento. No todas las viviendas cuentan con una buena ventilación, ya sea por las costumbres de quienes viven allí o por el modo en que fueron construidas.

Para estos casos, el purificador de aire es ideal. El polvo, los ácaros, los pelos, los vapores que se generan al cocinar y los olores de las mascotas afectan la calidad del ambiente en una casa. Respirar en estos entornos favorece reacciones comunes como los estornudos o las lágrimas en los ojos, mientras que empeora el cuadro de quienes padecen enfermedades crónicas como el asma o las migrañas.

Los purificadores de aire son esenciales en hogares donde vivan personas con estas afecciones y también en espacios donde ancianos, bebés o niños pasan mucho tiempo. Por lo general, pueden aspirar el 99 % de las partículas de polvo, además de otros muchos contaminantes. De esta forma, proporcionan un espacio en el que vivir es más saludable.

Purificadores de aire de última generación en Protect Soiart Distribución Dentro de los equipos con los que cuenta la tienda online Protect Soiart Distribución hay modelos de última generación como los de la firma Active Pure. Originalmente, la tecnología de estos dispositivos fue desarrollada por científicos de la NASA para eliminar gases a bordo de la Estación Espacial Internacional. Después fue adaptada para su uso cotidiano en distintos ambientes.

Los purificadores de aire Active Pure son ideales para grandes espacios, como aulas u hospitales, por ejemplo, y son portátiles, por lo que no requieren de instalación. Para cubrir grandes espacios, como puede ser en oficinas, hay disponibles varios modelos de la marca Airpurtec.

Si bien todos se adaptan al uso doméstico, los de las firmas Aerus y Winix están especialmente diseñados para habitaciones y distintos ambientes de un hogar. En todos los casos, los equipos eliminan la inmensa mayoría de los virus, bacterias y contaminantes de forma silenciosa, por lo que pueden estar funcionando las 24 horas del día.

A través de Protect Soiart Distribución es posible conseguir un purificador de aire de última tecnología para comenzar a vivir y respirar en ambientes más saludables.

