Especialistas en software de gestión Dynamics 365

viernes, 21 de enero de 2022, 14:39 h (CET)

Los software de gestión se utilizan con frecuencia en la administración y operación de un negocio, organización o para uso particular. Estos son sistemas informáticos que incluyen una diversidad de herramientas para realizar tareas específicas.

De seguro, el sistema más famoso por su trayectoria es el Office 365, creado por Microsoft. En él, se pueden realizar hojas de cálculo, documentos de texto y diapositivas, entre otras funciones de gran utilidad.

Para obtener una actualización de software segura y que garantice la información de la empresa, la opción de Dynamics 365 es ideal. Su servicio brinda la posibilidad de gestionar y administrar una empresa de manera cómoda y controlada.

Soluciones empresariales con la tecnología más novedosa Dymanics 365 ofrece el mejor sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés). El Microsoft Dynamics 365 es famoso por su innovación, contiene más implantaciones y un mayor número de partners a nivel mundial. Las actualizaciones son automáticas, a diferencia del proceso antiguo y tedioso que se lleva a cabo en versiones antiguas. Asimismo, reduce el coste de los servicios al reemplazar el procedimiento de escritura de códigos.

Debido a que el lenguaje de programación de la versión antigua desaparece, es necesario reprogramar al 100 % la aplicación. A partir de entonces, no hace falta actualizar la base de nuevo. Otra de las ventajas de este sistema es la integración con aplicaciones externas en menor tiempo.

El licenciamiento también es un aspecto nuevo en este diseño. Cada licencia instalada queda reservada y es posible utilizarla a la vez en cada uno de los ordenadores que la contengan. En cuanto a la copia de seguridad de la aplicación, está pensada para trabajar en la nube facilitando su mantenimiento.

Dynamics 365 ofrece distintos tipos de software para cada caso Entre los servicios ofertados por la compañía, se encuentra un software específico para procesos de negocios como la gestión de residuos, cárnicas y plagas. Por su característica, cada una requiere un diseño hecho a la medida de su infraestructura informática. Para la recogida, reciclaje y distribución de residuos de una forma eficiente está disponible la aplicación NaviVerde. El programa incluye la sistematización de pedidos, pesaje, creación de rutas, mantenimiento y seguimiento.

NaviMeat es el nombre del software vertical utilizado para desarrollar sistemas eficientes para mataderos, salas de despiece, secaderos de carne y distribuidoras. El formato se basa en un estudio que refleja las necesidades principales de la industria cárnica para volver más eficiente su trabajo.

Por último, la vertical para la gestión de plagas simplifica los procesos específicos del sector como el registro y almacenamiento guías sanitarias y documentos de respaldo.

Los datos de una empresa requieren ser tratados bajo sistemas de gestión empresarial profesionales. Para lograrlo, los servicios de Dynamics 365 son elaborados con mejoras tecnológicas, herramientas de análisis y métodos de resguardo de datos.

