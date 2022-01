Máxima Formación presenta la profesión más demandada del siglo XXI

Normalmente, las profesiones más demandadas van cambiando según las necesidades de la sociedad en un momento determinado. Se puede decir que el siglo XXI ha traído consigo sus propias necesidades y la mayoría de ellas están relacionadas con los grandes avances de la tecnología durante las últimas décadas.

Máxima Formación es una institución que presta servicios de formación de posgrado en las áreas de ciencia de datos (Data Science) y teleformación. Su objetivo es desarrollar el máximo potencial de sus estudiantes para las profesiones del siglo XXI a través de sus dos másteres.

La profesión más demandada del siglo XXI El Big Data es una industria que, al igual que la Inteligencia Artificial o el Cloud Computing, no ha parado de crecer. En este contexto, han comenzado a aparecer nuevos perfiles profesionales que no existían o no eran tan comunes. Una de estas profesiones es la de analista de datos, que se ha establecido como uno de los perfiles más demandados del siglo XXI. Máxima Formación es una institución académica en la que se ofrece formación basada en Open Source, especializada en esta profesión tan solicitada en la actualidad. Además, cuenta con convocatorias abiertas para dos másteres, uno en Estadística Aplicada para la Ciencia de Datos con R Software y otro en Machine Learning con R Software. Con esta formación, el estudiante aprenderá todo lo relacionado con la ciencia de datos mientras desarrolla su máximo potencial en competencias digitales.

Máxima Formación y los másteres que ofrece Con una titulación e-learning para el uso de datos estadísticos a nivel profesional, el máster de Estadística aplicada a la Ciencia de Datos permite a los estudiantes afrontar con seguridad, confianza y rigor científico cualquier reto estadístico al que deban enfrentarse. Las prácticas avanzadas impartidas durante la formación les permitirán solucionar problemas reales que comúnmente surgen mediante el análisis, la manipulación y la representación gráfica de los datos. Por su parte, con el máster en Machine Learning, aprenderán a aplicar las técnicas necesarias para agilizar procesos, así como a tomar decisiones inteligentes de acuerdo a lo reflejado en los datos. Allí, podrán trabajar en tiempo real con datos, crear modelos de análisis propio y algoritmos con aprendizaje supervisado.

Se puede reservar plaza para ambos másteres o pagar un anticipo con el cual el estudiante recibirá un descuento. En la página web de Máxima Formación, está disponible mucha más información acerca de estos y otros cursos que ofrece la institución.