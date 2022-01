Programación a medida de la mano de Serboweb Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de enero de 2022, 13:43 h (CET)

Hoy en día, las páginas web son un canal de vital importancia y valor para las empresas, pues se convierten en el medio de contacto más frecuente entre los profesionales y sus clientes o clientes potenciales. Por esta razón, para hacerla más competitiva y a la vanguardia, hay puntos clave que pueden marcar la diferencia entre una compañía y otra.

Uno de estos elementos es la manera en la que están configurados sus canales digitales, siendo la programación a medida una de las mejores opciones para la personalización y experiencia al navegar en la web. Serboweb es experto en este campo y cuenta con la capacidad de desarrollar sistemas que respondan a las necesidades de cada uno de sus clientes.

Sobre la programación a medida Este tipo de sistemas forman parte de un diseño web profesional que potencia la digitalización y automatización de diferentes procesos corporativos. Consiste en definir y crear programas de informática que funcionen a partir de las necesidades de cada negocio, mejorando las actividades internas y los servicios de cara al cliente. Esta alternativa les permite a las empresas diferenciarse de su competencia en el mercado al tener interfaces únicas y personalizadas que, además, significan una optimización de costes, pues tiene ventajas que se ven a largo plazo después de la inversión inicial y su mantenimiento no implica pagos adicionales.

Dentro de los beneficios de usar una programación o software a medida, está su flexibilidad y potencial que pueden ser modificados según los avances y transformaciones de cada negocio. También significa seguridad para aquellas empresas que trabajan con datos sensibles.

Comparación con una programación estándar Los programas de programación y diseño digital estándar son ideales para empresas pequeñas que aún no tienen bien definidos sus procesos o se encuentran en procesos de construcción de los mismos. Sin embargo, será la compañía la que deba adaptarse a las herramientas del software, por lo cual se corre el riesgo de no contar con ningún diferencial en el mercado. Por otro lado, la programación estándar resulta inicialmente más económica, pero con costes adicionales de mantenimiento y modificación.

En conclusión, la programación a medida puede ser una excelente opción para las empresas que ya se encuentran constituidas y tienen claros sus procesos y objetivos, pues a partir de esto pueden personalizar sus canales digitales. La importancia radica en encontrar un consultor con experiencia que asesore y apoye a las compañías durante toda la creación del sistema, como lo hace Serboweb, que ofrece una programación a medida profesional en los diferentes lenguajes de programación como Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, C++, C# y Perl.

