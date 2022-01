Los orígenes de Ei2Value Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 17:59 h (CET)

En el mundo de las inversiones, es indispensable contar con un equipo de gestores con elevada experiencia y trayectoria en la bolsa de valores que garanticen una rentabilidad sostenida en las operaciones financieras a largo plazo.

Estas características las cumple Ei2Value, un fondo de inversión que se ha dedicado por más de dos décadas a ofrecer unas de las mejores prácticas y soluciones punteras del mercado financiero.

La firma ha sido pionera en la creación de herramientas financieras como la SICAV número 32 en la CNMV, Inversiones Aragonesas, que apoya el crecimiento de empresas e inversores interesados en el mundo de la adquisición de activos en bolsa de valores. A lo largo de su trayectoria, han fundado marcas en el sector del consumo como la mítica marca de electrodomésticos Balay, ahora propiedad de la multinacional Siemens. Otras referencias son la marca de ascensores Giesa.

En el mundo de la distribución del automóvil, fueron pioneros, con unos de los primeros concesionarios de la marca Seat, posteriormente Volkswagen y en Audi, que data su fundación en 1956.

Historia del fondo de inversión Ei2Value Ei2Value es un fondo de inversión, perteneciente al Banco de Alcalá que nació en el año 1991. La firma está asesorada por la sociedad holding Estudios e Inversiones Dos, que se dedica a invertir en empresas que generar gran capacidad de valor para el inversor.

Los servicios de la firma consisten en apoyar el crecimiento de inversores minoritarios, a través de asesorías en el sector. También realizan inversiones en acciones que generan mayor rentabilidad a largo plazo, a través de la diversificación de riesgos. La empresa es autónoma, no trabaja con ninguna otra firma financiera, algo que es muy favorable para los inversores porque no tienen que pagar recargos adicionales por intermediación.

Actualmente, Ei2Value ocupa el ranking número 15 (sobre 533) entre las empresas de inversión con mayor rentabilidad total, en la categoría RVI Global Valor. De esta manera, se ha consolidado como una de las firmas de inversión referentes y rentables en su categoría. Si sigue esta trayectoria será de las pocas firmas que cuentan con la prestigiosa categoría 5 estrellas morninstar en su categoría, para lo cual le faltan unos pocos meses.

Filosofía de servicio que genera rentabilidad a largo plazo Para garantizar la rentabilidad de sus clientes a largo plazo, el equipo de gestores expertos de Ei2Value, basa su filosofía en Value investing o inversión de valor. Se trata de una metodología divulgada por el reconocido inversor estadounidense Warren Buffet que logra la adquisición de acciones a precios bajos, generando una rentabilidad superior a la del promedio del mercado.

Ei2Value, dispone de un portafolio de prestigiosos inversores de alta solvencia como Warren Buffet (único fondo español que invierte en el gurú americano) Francisco García Paramés (el conocido Warren Buffet español) y Álvaro Guzmán y así es como aseguran a sus clientes una curva de aprendizaje y crecimiento sostenido.

Experiencia, calidad de servicio y estrategias precisas, son algunos de los principios que definen el servicio de Ei2Value, una firma de inversión que se postula como una gran opción para las empresas o inversores que apuestan por adquirir activos de manera segura, con gestores responsables y con amplia trayectoria en el sector.

