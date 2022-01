Centro Oftalmológico Elche, uno de los referentes en el tratamiento del ojo seco con luz pulsada intensa Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 12:33 h (CET)

El ojo seco es una enfermedad bastante frecuente producida por la falta de calidad o cantidad de la película lagrimal. Esta patología produce unas molestias que hacen más difícil el uso de la vista, tales como ardores recurrentes, sensación de pinchazos, picazón, enrojecimiento y sensibilidad a la luz.

El descenso en la calidad de la película lagrimal y de las lágrimas en general se debe a problemas de funcionamiento de la glándula de Meibomio. Otra causa puede ser la inflamación del párpado, conocida como blefaritis. Esto altera el balance de las capas grasa, acuosa y mucosa de las lágrimas.

Tratamiento del ojo seco con luz pulsada intensa Las personas pueden combatir de manera natural las molestias del ojo seco, sin embargo, suelen ser solo paliativos. El incrementar el consumo de aceites Omega 3, usar gotas de lágrima artificial, etc. pueden aliviar el malestar, pero no van a la causa. Afortunadamente, cada día surgen avances para el tratamiento efectivo y definitivo de esta condición.

En relación con esos nuevos procedimientos, el Centro Oftalmológico Elche aplica un exitoso método denominado luz pulsada intensa. El doctor Jaime Campello explica que este tratamiento innovador consiste en estimular la glándula de Meibomio. Al restablecer su funcionamiento normal, aportan la grasa que necesitan la película lagrimal para no evaporarse tan rápido.

Esto permite al ojo mantenerse hidratado, eliminando las molestias como el enrojecimiento, la sensación de arenilla y la irritación al trabajar frente a monitores. El Doctor Campello dice que no todas las personas son candidatas a este tratamiento, por lo que es necesario siempre hacer un estudio previo. La terapia IPL, como también se le conoce, se aplica en 3 sesiones de 15 minutos cada una y es de carácter ambulatorio.

Otros tratamientos en el Centro Oftalmológico Elche Este centro no solo es una institución de referencia en el tratamiento del ojo seco con luz pulsada intensa. También es conocido por aplicar otros procedimientos con tecnología de vanguardia. Son especialistas en Cirugía Refractiva, Cirugía de Cataratas y Cirugía de Presbicia. Este centro oftalmológico cuenta con 40 años trabajando en este sector de la salud.

Por su parte, el doctor Jaime Campello forma parte de la segunda generación de oftalmólogos de Elche y cuenta con una dilatada trayectoria en este campo. Sostiene que la cirugía refractiva se aplica para corregir casos de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Para ello, utilizan técnicas como Lasik, PRK e ICL. Son procedimientos igualmente ambulatorios tras los cuales el paciente puede volver a su casa el mismo día.

Los problemas de la vista en España se han convertido en un tema de salud pública. Según un informe avalado por el Ministerio de Salud el 72 % la población presenta algún problema con este sentido. El síndrome del ojo seco y la presbicia resultan ser los problemas más comunes, seguidos de la miopía y el astigmatismo. Ante esta alta incidencia, siempre es bueno contar con profesionales reconocidos para tratar oportunamente cualquier anomalía.

