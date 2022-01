Regalar vino de Mensaje en una Botella es una expresión única y personal Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

El país con más cultivo de viñas del mundo es España y es uno de los mayores productores, después de Italia y Francia. Además, es uno de los principales consumidores de vino, ya que la bebida permite acompañar todo tipo de momentos y comidas especiales.

En este contexto, regalar vino personalizado va más allá de únicamente consumirlo, si no que se convierte en una expresión única y personal. La empresa Mensaje en una Botella permite añadir mensajes personalizados en las botellas para que el recuerdo perdure en el tiempo.

Adquirir una botella de vino personalizado en Mensaje en una Botella Una botella de vino personalizado puede ser el mejor regalo que una persona puede recibir en cualquier fecha importante, bien sea en el día del cumpleaños, en el aniversario de bodas o en cualquier otra ocasión.

Existen varios tipos de vino, pero la elección dependerá de cada paladar. En la web de Mensaje en una Botella disponen de una diversidad de productos que pueden ser personalizados para todo tipo de gustos y exigencias. Los más destacados son MBS Reserva, un vino tinto etiqueta amarilla de cosecha 2013; la edición Premium MBS Reserva, un vino tinto etiqueta roja de cosecha 2018; la edición Red Crianza 6 meses, un vino blanco etiqueta azul de cosecha 2020; la edición White; o la y edición Rosé, un vino rosado de cosecha 2020.

Personalizar una botella de vino para cada ocasión Un regalo personalizado alegrará a la persona que lo reciba, pero regalar una botella de vino exclusiva no tiene precio para los amantes de esta bebida que disfrutan su sabor indistintamente del momento, del lugar y de la compañía, ya que saborearlo para ellos es un momento único e irreemplazable.

Todos los vinos de la empresa se presentan en botellas de edición limitada, enumeradas e identificadas según su productor. Además, en las etiquetas de las mismas pueden plasmarse expresiones personalizadas, con la redacción y el estilo que el cliente desee.

Además, en las etiquetas, que pueden ser del color que la clientela prefiera, se pueden colocar dedicatorias de amor, reflexiones, ironías, frases motivacionales, propuestas, fechas, nombres, imágenes, logotipos, etc. Todo depende de la creatividad de cada individuo y de lo que quiera transmitir a la persona homenajeada.

Los productos de Mensaje en una Botella cuentan con un sistema de trazabilidad con el que el consumidor podrá corroborar el origen del vino y su autenticidad.

Los interesados deben saber que cuentan con envíos totalmente gratis y que realizan entregas urgentes, para que los momentos especiales de familiares, amigos y seres amados nunca pasen desapercibidos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.