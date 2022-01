Stands de diseño de hasta 3000 m² con Standecor Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 12:49 h (CET)

Los stands de diseño van mucho más allá que un simple espacio de muestra. Estos son estructuras de exhibición que mezclan arquitectura, tecnología y estética para la promoción de un producto o una marca, intentando siempre que la experiencia de los visitantes sea única.

El objetivo de este tipo de stand es el de colaborar con la estrategia de mercado que esté desarrollando la empresa expositora. Por eso, los parámetros de decoración deben responder a la imagen corporativa de su patrocinador.

El stand es el espacio de la empresa para sus clientes en el evento que participará El stand es un espacio que debe entenderse como una ‘sucursal’ de la compañía que le patrocina. Por lo tanto, debe reflejar todo lo que la empresa desea proyectar. Es con ese objetivo que se utilizan los stands de diseño. Estas estructuras se salen de lo meramente modular y un equipo despliega toda su creatividad para hacerlo más llamativo.

El grupo de trabajo está formado por diseñadores, técnicos, carpinteros, electricistas, pintores entre otros muchos profesionales y quienes se encargan de hacer el montaje definitivo. No tienen ningún tipo de limitante sobre lo que se puede crear, únicamente lo referente a la superficie que ocupa dentro del complejo ferial. Los stands de diseño sobresalen del resto porque son impactantes y quedan registrados en la mente del visitante.

Estos stands generalmente están asociados a marcas muy grandes y poderosas dentro de un sector productivo determinado, aunque no es exclusivo de ellas. Hay muchas empresas que lo que buscan más allá de la venta es posicionamiento dentro del sector, añadiéndole así un valor diferencial a su espacio. Siempre hay un stand de diseño para cualquier compañía que quiera exponer, no importa su tamaño o antigüedad.

Un stand de 3000 m² diseñado por Standecor Standecor es una empresa proveedora de stands de ferias con instalaciones en Barcelona y Madrid. Sin embargo, trabaja también en eventos tanto en España como en Europa y tiene experiencia en recintos feriales tan relevantes como Fiera Milano, Paris Nord, Palexpo, Messe Frankfurt, Messe Düsseldorf y Excel London entre otras.

Se ha convertido en una de las más destacadas compañías del sector, ya que más allá de diseñar y fabricar los stands para ferias, ofrecen apoyo logístico de alto rendimiento con trailers, camiones, furgonetas y toros mecánicos, entre otros. Este es un servicio 360º que incluye el montaje y desmontaje de los stands.

En sus talleres de más de 5.000 m² esta empresa es capaz de diseñar, fabricar y montar un stand de 3000 m² en cualquier ciudad Europea. Por eso recomiendan siempre vincular a profesionales cuando se proyecta participar en un evento multitudinario. Un equipo que tenga la capacidad de cumplir con los tiempos y de entregar trabajos con el mejor diseño posible, para que destaque sobre otros expositores. Esto reduce costes adicionales por imprevistos y cuida lo más importante, que es la imagen de la empresa.

