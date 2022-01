Claves para la valoración de bienes muebles e inmuebles, por ASEIIP Emprendedores de Hoy

La valoración de bienes muebles e inmuebles es un proceso que facilita la venta, repartición y recuperación de viviendas, negocios y mucho más. Sin embargo, la tasación es la única que tiene valor legal. Ambas pueden ser realizadas por un perito.

En este sentido, la agencia de investigación ASEIIP cuenta con un gabinete pericial especializado en las leyes del país. Los profesionales que trabajan en él se encuentran inscritos en la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación, la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, la Administración de Justicia en la Comunidad de Cataluña, entre otras. Gracias a esto, pueden ofrecer un servicio seguro, confiable y avalado.

Las claves para la valoración de bienes muebles e inmuebles Las valoraciones de bienes mayormente se hacen para determinar el valor tras daños o siniestros contra la vivienda. En estos casos, se puede acudir a la aseguradora para llegar a un acuerdo o contratar a un perito tasador independiente. Su trabajo permitirá hacer un trato para proceder con una reclamación judicial. Esto se realiza mediante la redacción de un informe pericial que siga lo establecido en el Art. 38 de la Ley 50/80 de Contrato de Seguros.

En caso de la herencia de vehículos, locales, viviendas, entre otros bienes, la estimación del valor debe hacerse de acuerdo a la antigüedad, su estado, materiales y el uso que ha tenido. El reparto patrimonial a consecuencia de un divorcio es la tercera razón más común. En dicho momento, es necesario realizar una valoración de todos los bienes en común para lograr una repartición equitativa entre los cónyuges.

Otras valoraciones de bienes muebles más frecuentes son las que se realizan a solicitud de sociedades mercantiles o profesionales autónomos con la finalidad de solicitar aplazamientos de liquidación de impuestos, aportación material no dineraria a fusiones societarias, traspasos o ventas de negocio, etc.

Los tribunales de justicia trabajan con los criterios de valoración de bienes muebles e inmuebles, por ello es recomendable acudir a profesionales que sepan al pie de la letra estas leyes, como los peritos tasadores de ASEIIP, quienes son colaboradores de la Administración de Justicia en la Comunidad de Cataluña.

Datos a tener en cuenta a la hora de solicitar la valoración y tasación de bienes Las tasaciones y valoraciones son diferentes entre sí. La primera es un documento certificado, realizado acorde a los criterios legales que contiene el valor de un bien. La segunda es solo una estimación que no tiene valor legal. Lo que tienen en común es que ambas son realizadas por peritos tasadores. Estos son profesionales independientes que, según el artículo 47 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, pueden o no ser titulares.

Los especialistas conocen todos los detalles y requisitos que se necesitan para la redacción de informes periciales y demás trámites pertinentes al área. Sin embargo, es necesario que posean una titulación para poder ser peritos judiciales ante juzgados y tribunales.

Es importante tener en cuenta que los informes de tasación tienen solo meses de validez, ya que el mercado es muy cambiante. Para saber en qué momento solicitar una y cuándo puede ser usada se recomienda acudir a empresas especialistas como ASEIIP. Tras la asignación de perito tasador, el profesional solicitará la información necesaria para elaborar el informe.

