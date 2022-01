¿Cuáles son los beneficios de tener la oficina limpia y de su impacto en la productividad? Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 10:11 h (CET)

Los lugares de trabajo se convierten en espacios en los que se pasa la mayor parte del día, incluso, en muchas ocasiones, durante más horas que en los hogares.

En esta línea, se espera que los lugares de trabajo sean agradables y generen experiencias positivas y tranquilas, lo cual permite una buena productividad y un excelente desempeño laboral. Por esta razón, la limpieza de oficinas es un elemento fundamental.

La compañía Limpiezas el Faro se especializa en este campo y conoce los beneficios y la incidencia en el trabajo que tiene un espacio ordenado y limpio.

Beneficios de una oficina limpia y ordenada Sin importar el tipo o el tamaño de la empresa, es de vital importancia que los espacios de trabajo estén debidamente limpios y ordenados, pues esto no solo beneficia la salud física y mental de los colaboradores, sino que además es un reflejo de los valores y principios de la compañía.

Entre otros beneficios, también está el aumento de la productividad de todo el equipo de trabajo, pues la comodidad estimula la creatividad y reduce el estrés mientras se trabaja. También reduce la accidentalidad, ya que un espacio higiénico minimiza las posibilidades de coger un virus, catarros u otras enfermedades.

Finalmente, este proceso también significa ahorro a largo plazo, pues el polvo suele dañar dispositivos y herramientas de trabajo con mayor frecuencia y facilidad, mientras que, si se les realiza el mantenimiento debido, podrán ser más duraderos y no causar gastos adicionales e innecesarios a la compañía.

El arte de limpiar Si bien cada empleado podría ser responsable de la limpieza y mantenimiento de su espacio de trabajo, esto no está incluido dentro de sus responsabilidades y obligaciones de cara a la compañía. Por esta razón, se recomienda la contratación de expertos en el campo que apoyan y acompañan todo el proceso de orden y limpieza en las oficinas, con personal capacitado y listo para desempeñar su labor, mientras las empresas se centran de manera eficiente y productiva en su quehacer y objetivos en el mercado.

Una excelente opción y reconocida por más de diez años de experiencia, es dejar la limpieza de su negocio en manos de profesionales como Limpiezas El Faro, que se especializa en el mantenimiento de limpieza de oficinas, locales comerciales y naves, principalmente en Madrid y en Huelva.

