Entrevista a la experta Isabel Pedreira de Clover sobre cómo generar contenido noticiable en plena era de la información

Algunas compañías consideran que no tienen contenido noticiable. No obstante, “el contenido noticiable no se consigue, se crea”, tal como constata Isabel Pedreira, fundadora de la agencia de comunicación online Clover. Crear una estrategia de comunicación efectiva es un elemento clave para cualquier tipo de empresa, grande o pequeña, que busque reconocimiento dentro de su sector, así como generar una reputación positiva.

El primer paso para poder crecer y darse a conocer es desarrollar una narrativa que describa adecuadamente qué es la empresa, qué hace y cómo funciona. “Si conseguimos contar nuestra historia de una manera que interese a la prensa y al público en general, no hará falta que tengamos contenido altamente noticiable, conseguiremos una presencia constante en prensa igualmente”, afirma la experta.

La narrativa, un enfoque comunicacional que funciona Bajo el concepto de la creación de un buen branding, Pedreira sostiene que a través de los principios de la narración es posible elaborar una historia sólida que, a pesar de no ser noticiable, genere repercusión en la prensa.

“Las narrativas suelen desarrollarse alrededor de la historia de la empresa y sus fundadores, si es una historia única o diferente; alrededor de cómo la empresa consigue crecer y diferenciarse de la competencia, o alrededor de los valores morales que refleja”, apunta Pedreira.

Este tipo de estrategias utilizadas por Clover permiten la creación de una historia sólida alrededor de la compañía, aplicable en la narrativa de marketing y de relaciones públicas.

La importancia de una estrategia comunicacional efectiva para startups y grandes compañías El éxito de una empresa va más allá de obtener unos ingresos notables. Desde grandes compañías hasta pequeñas startups deben poner especial atención en la estrategia comunicacional que decidan llevar a cabo.

En el entorno actual, donde la información se transmite rápidamente, ha quedado en evidencia que hasta las empresas que cuentan con un gran reconocimiento internacional corren el riesgo de difundir un mensaje inadecuado o de usar un lenguaje inapropiado que resulte ofensivo para la comunidad, afectando en gran medida su reputación.

Por el contrario, desarrollar una estrategia comunicacional efectiva le brinda a las compañías la oportunidad de ser reconocidas como expertas en su campo, razón por la que suelen ser consultadas por los medios de comunicación en caso de necesitar una opinión profesional y objetiva.

“Una vez son considerados expertos, ya no hace falta que consigan encontrar contenido noticiable: la prensa viene directamente a preguntarles a ellos cuando necesitan un comentario para un artículo. Se convierten en líderes de pensamiento en su sector”, concluye Pedreira. En definitiva, una agencia de PR especializada permitirá alcanzar todas estas posibilidades y expandir el alcance de la empresa.