Gumen entrega sus comidas a domicilio en envases 100% compostables

miércoles, 19 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Empresas como Gumen permiten disfrutan de comida a domicilio con calidad, puntualidad y cuidado del medioambiente.

Ofrece platos recién hechos con ingredientes de cercanía, encargados de proporcionar a cada opción del menú el gusto de lo hecho en casa. Además, todos sus pedidos son entregados en envases 100% compostables de resina vegetal, también conocido como bioplástico. Con el sello OK Compost, garantiza su capacidad de integrarse a la tierra en pocos días, mediante su degradación biológica.

Cocina mediterránea just in time Para degustar las recetas que ofrecen los chefs de Gumen es tan simple como seleccionar la opción que más se desee en su página web. Esta presenta una variada carta que incluye un entrante, segundo plato, postres o bebidas. Una vez elegido el menú, solo hay que indicar el día en que se desea recibir el pedido.

El concepto just in time hace referencia a la elaboración de platos bajo pedido. De este modo, este centro gastronómico se dispone a cocinarlos con dedicación el mismo día de su consumo. Los pedidos se envasan en recipientes libres de tóxicos y de metales pesados, hecho que favorece a la conservación y frescura de los alimentos. Para los clientes de Barcelona, las entregas se realizarán en cuanto el plato esté listo, mientras que para el resto de España, los comensales recibirán su pedido antes de las 14 horas del día seleccionado.

Con la incorporación de los envases compostables, Gumen entra de lleno en la era de la innovación en el servicio de comida a domicilio. Este sistema de packaging respetuoso con el medioambiente, tiene el objetivo de llevar el mejor sabor, presentación y calidad al hogar de aquellos que desean alimentarse saludablemente y, a la vez, contribuir con la preservación del planeta.

Multiplicidad de propuestas a domicilio La fideuá de calamar y gambón, el arroz de la Cerdanya, las croquetas premium de jamón ibérico o los canelones artesanos con bechamel y queso emmental son solo algunas de las opciones de todas las que se puede encontrar en su carta. Además, también puede elegirse el menú diet, adaptado a quienes prefieren reducir su consumo calórico, con alternativas como las hamburguesas de quinoa con verduras.

Al solicitar el servicio de esta empresa de comida a domicilio, los usuarios no solo ahorran tiempo, sino también dinero, pues la relación calidad-precio en el menú resulta excelente y, además, los envíos son gratuitos.

Desde una ensalada sencilla hasta las propuestas más gourmet, destacan por el esmero de los profesionales en entregar delicias únicas en sabor y calidad. Ahora, además, con el valor añadido que ofrecen los packs perfectos para mantener la frescura que define a Gumen como una de las empresas líderes en su sector.

