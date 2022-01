Venta de acciones propias o de empresas no cotizadas de la mano de Infinex Holding Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

En la actualidad, existen muchas estrategias que utilizan las empresas para mejorar su situación económica y la de los accionistas. Una de ellas es la venta de acciones propias, las cuales posteriormente son recompradas por la misma compañía en mercado abierto, para luego amortizarlas.

El objetivo de esta práctica es darle mayor valor a las demás acciones y, por ende, más participación a cada uno de los accionistas. En ese sentido, aquellas personas que deseen mejorar su situación financiera, pueden solicitar la asesoría de Infinex Holding, la cual cuenta con profesionales conocedores de las técnicas más innovadoras de inversión. Estas contribuyen al incremento del patrimonio de sociedades de cualquier sector.

Quiénes se ven beneficiados con la venta de acciones propias Cuando una empresa anuncia la venta de acciones propias, para después ser compradas por ella misma, es porque tiene fijados unos objetivos muy claros que representan un gran beneficio tanto para la propia compañía como para cada uno de los accionistas.

La recompra de acciones significa la reducción del número de acciones en el mercado. Esto supone que a partir del momento de la adquisición, la empresa pueda tener más facultad para tomar decisiones. Además, los accionistas que se encuentren insolventes o que requieran obtener dinero pueden vender sus acciones a la propia empresa.

Los expertos de Infinex Holding aseguran que la recompra de acciones puede ser una buena decisión a corto, medio y largo plazo, ya que la reducción de acciones dentro de la bolsa de valores incrementa significativamente el valor de cada una de ellas. Este es un aspecto muy importante para todas las partes interesadas, puesto que se traducirá en más ingresos a la hora de cerrar una venta.

Venta de empresas no cotizadas Hay compañías que no cotizan en la bolsa, es decir, que no tienen participación en ningún mercado de valores y que se encuentran a la venta. En ese sentido, los especialistas de Infinex Holding explican que invertir en este tipo de compañías puede ser una buena decisión desde cualquier punto de vista. De hecho, cada vez son más las personas de todo el mundo que lo hacen y que hoy en día tienen solidez financiera.

Según explican los expertos, este tipo de inversión puede tener una rentabilidad muy alta. No obstante, resulta imprescindible la participación de personas con amplios conocimientos que ayuden a su crecimiento. Por lo general, las empresas que no cotizan son aquellas que han abierto recientemente o aquellas con trayectoria que necesitan una inyección de dinero.

Infinex Holding es una empresa caracterizada por una diversidad de servicios. Por un lado, se encarga de ayudar a las compañías a crecer mediante la inyección de patrimonio. Además, realiza una inversión en activos financieros como empresa no cotizada.

Los interesados en saber más sobre lo que ofrece dicha empresa deben ingresar a su web o contactarlos directamente.

