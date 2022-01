Decoración sostenible para el hogar hecha a mano Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

La sostenibilidad como concepto aplicado a la decoración significa la creación de espacios duraderos y responsables con el entorno, además de colaborar en la creación de ambientes cómodos y acogedores.

Para lograr una decoración artesanal y sostenible, los profesionales recomiendan optar por materiales de calidad que ayuden a mantener estándares ecológicos para crear entornos que sean amigables con el medioambiente. Dentro de esta línea decorativa, la tienda online Candela Rosa destaca por proporcionar una variedad de objetos elaborados a mano con escayola o cemento, además de su colección de velas aromáticas.

Objetos de decoración en armonía con el medioambiente Para cumplir con la condición de ser sostenible, un objeto decorativo debe estar confeccionado a base de materiales que sean reciclables, de procedencia local y cuya producción no genere impacto negativo en el medioambiente. La escayola cumple con estas características, ya que en su producción se aprovechan todos los materiales y no se producen residuos significativos. De hecho, el material se puede comprar en polvo y, a partir del agregado de agua, utilizarlo de forma doméstica.

Además de ser sostenibles, los productos que ofrece Candela Rosa son de decoración artesanal porque en su mayoría están hechos con escayola vertida a mano. Este tipo de objetos aportan personalidad, frescura y luminosidad a los ambientes. En el catálogo de la tienda online, por ejemplo, es posible encontrar pequeñas figuras del cuerpo femenino o masculino muy atractivas que, además, dotarán a un espacio de un carisma especial.

Es posible combinarlas con otros elementos decorativos, como los jarrones aptos para distintos usos como la colocación de flores secas o lápices. Se trata de una serie de objetos que además de ser decorativos comparten la característica de ser funcionales. En esta línea, se encuentran también los posavasos, los recipientes hexagonales y las bandejas. Todos disponibles en colores suaves que se integran en una misma paleta y son perfectamente combinables entre sí.

Candela Rosa ofrece velas y aromaterapia Otros artículos que dan confort y crean intimidad en un ambiente son las velas decorativas. En Candela Rosa, las velas también son sostenibles. Están elaboradas de forma artesanal con cera de soja y mechas de madera o algodón orgánico que ralentizan la combustión y una mayor durabilidad de la vela. Existen distintos aromas y es posible combinarlas con recipientes en escayola o cemento.

Por último, en la sección de aromaterapia se pueden encontrar distintos artículos de cera, con forma de discos o pastillas, entre otras, los cuales sirven para decorar ambientes o aromatizar pequeños espacios como los armarios o los cajones.

La tienda Candela Rosa ha apostado desde el inicio por elementos naturales, que bajo un metódico proceso artesanal se integren en los espacios para crear ambientes equilibrados y sostenibles.

