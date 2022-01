Reinat, los relojes para hombre must have para cualquier ocasión Emprendedores de Hoy

Reinat, la firma española de relojes, ha querido reflejar desde su aparición en el mercado que no sigue las tendencias de las otras relojeras, marcando su propio camino y dejando su huella. Mientras otras marcas se lanzan con colores llamativos y pantallas táctiles, ellos han mantenido la sobriedad con el paso de los años.

Si algo refleja estos principios de la firma basada en Barcelona son las gamas de relojes para hombres. La marca asegura que sus diseños clásicos y colores sobrios buscan reflejar a un hombre elegante, serio y sólido en sus decisiones.

Relojes must have para los hombres elegantes Las gamas de relojes hombre de Reinat han buscado siempre, según ha señalado la propia compañía, de ser una extensión, un complemento para el look. La firma española es una de las que actualmente ofrece en el mercado distintas alternativas, con una marcada influencia de la tendencia must have.

Los números romanos, los colores neutros, las líneas limpias, simples y elegantes son un sello de esta tendencia vintage en la relojería más tradicional. Reinat ha abordado esta corriente clásica desde el inicio de su producción. Se manifiesta igualmente en el uso del cuero o los brazaletes de acero inoxidable.

Los tonos marrones, plateados, negros, beige, dorados y sus combinaciones son una muestra de ello, ya que predominan en sus modelos. Han basado la elegancia de sus diseños en la simpleza. Por eso, según la marca, son los más adecuados para combinar con los trajes diarios de la oficina o con los atuendos de ocasiones especiales.

Modelos existentes y diferentes gamas Actualmente, Reinat está promocionando dos nuevas gamas de relojes para hombres y mujeres. Las colecciones Evolution y Origen, las cuales vienen a complementar el ya extenso portafolio de la firma catalana. Con ellas, busca atender con nuevas propuestas a un público que ya se ha visto atraído por modelos anteriores.

Tanto Evolution como Origen se suman a los modelos existentes y las diferentes gamas con las que han logrado conquistar la atención del mercado. En el primero de los casos, los diseños destacan por contar con cronómetros y calendarios que les aportan elegancia y funcionalidad.

Por su parte, la colección Origen vuelve a los números romanos y al cronómetro central en la parte inferior de la esfera. Las correas de cuero y los brazaletes de malla y eslabones de acero inoxidable 316L complementan el espíritu must have de esta nueva propuesta. Todos ellos, son una demostración de la filosofía de la firma de ser una marca que tiene una gran relación calidad-precio.

