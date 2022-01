Productos Lola, el e-commerce a precios bajos desde casa Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de enero de 2022, 13:17 h (CET)

Productos Lola ha logrado posicionarse como uno de los principales e-commerce de España y se dispone a cerrar una temporada navideña exitosa. Tal como ha ocurrido con otros negocios que tienen una fuerte presencia en lo digital, este megamercado ha logrado capitalizar el cambio en los gustos del usuario.

Esos cambios tienen que ver con una tendencia cada vez mayor de comprar todo tipo de productos desde casa a través de un ordenador o un dispositivo móvil. La mudanza de los consumidores hacia lo digital parece no tener vuelta atrás y esta firma española ha sabido capitalizar este fenómeno.

Más facilidades a los usuarios La página cuenta con un menú que coloca al usuario rápidamente sobre los elementos que le interesan. Las ventanas más visibles son las relacionadas con sus ofertas permanentes. El cliente puede decidir si ir directamente hacia los productos que están en promoción o conocer las novedades. También las ofertas 2X1, las de la temporada navideña o las que están en liquidación.

Para aprovechar el torbellino digital, Productos Lola puso especial atención en brindar la mayor cantidad de facilidades a los compradores.

Una vez hecha la compra los consumidores pueden elegir entre tarjetas bancarias de crédito o débito, plataformas de pago como PayPal o Bizum, o transferencias bancarias. Todo en un ecosistema seguro con una arquitectura totalmente encriptada que impide a terceras personas tener acceso a los datos sensibles de los usuarios.

Miles de productos de primeras marcas a precios reducidos El otro pilar sobre el que se asienta la apuesta digital de Productos Lola es su amplio catálogo de productos que no deja de destacar para quienes navegan en su web. Un contador en la página de inicio le dice al usuario cuántos productos están disponibles a cada momento. Con un stock con más de 22.000 artículos, la empresa no ha dudado en anunciarlo a cada momento.

La tienda quiere consolidarse en España como líder en productos para el día a día, así como artículos para el hogar, electrónica, juguetes y ferretería. Parafarmacia, dietética natural, productos para el automóvil, perfumes y cosmética, material escolar y de oficina, mascotas y deportes son otros sectores disponibles. La idea de esta gigante del retail es que si una persona entra aquí no tenga ninguna razón para buscar en otra parte.

Esa amplia rotación de inventario es lo que le permite a este e-commerce ofrecer unos precios en productos de primeras marcas muy competitivos. Entre ellos destacan los productos de tecnologías como móviles y relojes inteligentes.

A esto, Productos Lola le suma el envío gratis que aplica, con ciertas condiciones, a todos sus clientes. Finalmente, su moderno e-commerce se complementa con el servicio telefónico de atención al usuario.

