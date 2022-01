Family Day, actividades para empresas 100 % al aire libre Emprendedores de Hoy

sábado, 15 de enero de 2022, 17:43 h (CET)

El team building es una manera entretenida y eficaz de aumentar la motivación, confianza, fortalezas y creatividad de los trabajadores mientras comparten tiempo fuera de la oficina. Entre las actividades que se pueden realizar en dicha dinámica, destaca el Family Day.

En la actualidad, las jornadas de trabajo abarcan gran parte del día, este es tiempo en el que los empleados no están compartiendo con su familia. Por ello, que la compañía promueva un momento de convivencia con esta puede traer múltiples ventajas. No solo transmite una imagen empática de la corporación, también fideliza tanto a familiares como a trabajadores.

En España, hay grandes empresas que realizan este tipo de eventos para su equipo de trabajo, algunas de ellas son Santander, Janssen y Coca-Cola. Pequeños y medianos empresarios pueden aplicar las mismas técnicas con la ayuda de expertos como Eventos Madrid.

Eventos al aire libre para empresas Un Family Day es una actividad realizada por las corporaciones comerciales para crear un vínculo con las familias de sus empleados. Esto permite que el personal se integre globalmente con la empresa donde trabaja. Al mismo tiempo, es una ocasión ideal para que disminuyan los conflictos entre los compañeros de trabajo y sus familiares.

El evento puede organizarse con varias actividades recreativas, trabajos en equipo, gincanas para adultos, niños y jóvenes, almuerzos y meriendas, entre otras opciones. Pueden incluirse características especiales como música de ambiente, un evento musical, presentaciones de magia, bailes, obras de teatro y más. Todas estas actividades y la zona de restauración serán seguras y 100 % al aire libre.

Eventos Madrid es una empresa que se encarga de llevar a cabo un día inolvidable para los trabajadores de una compañía. Las instalaciones donde se realizan las celebraciones están ubicadas en Colmenar Viejo, Madrid. Es una finca grande y acondicionada con amplias áreas verdes, una zona de restauración, salas, espacios temáticos, parking y más. Dependiendo de los invitados y la época del año se pueden incorporar actividades con agua o una Kids Area.

Team building con Eventos Madrid En el mundo empresarial el team building es un proceso cuyo objetivo es mejorar el trabajo en equipo y las relaciones entre sus miembros. De esta manera, las organizaciones podrán contar con un personal que sea capaz de comunicarse entre sí y con los clientes de manera eficaz. Asimismo, serán trabajadores con una alta capacidad para resolver conflictos.

Con la finalidad de desarrollar todas estas características, los empresarios o emprendedores pueden acudir a equipos especialistas en el tema como Eventos Madrid. Esta empresa cuenta con alrededor de 16 años de experiencia en el mundo de los eventos empresariales. Brindan diferentes especializaciones entre las que destaca el coaching y formación, multiaventura y Family Day. Invertir en un día diferente para los trabajadores mejora el funcionamiento interno de una empresa.

