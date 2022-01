Escuela Dirección ofrece un curso PMP para obtener el reconocimiento como gestor empresarial Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 15:50 h (CET)

En la actualidad, el Curso PMP (Project Management Professional) es uno de los más demandados por los estudiantes y profesionales de todo el mundo y de diferentes sectores, ya que se trata de la certificación de directores de proyectos más reconocida a nivel mundial.

La certificación se obtiene tras aprobar el examen de certificación de PMP realizado por el PMI (Project Management Institute). Para poder presentarte al examen, el PMI requiere que se acredite la realización de un Curso PMP de preparación de la certificación de 35 Contact Hours.

Por este motivo, la demanda es muy grande y existen varios centros educativos que ofrecen el servicio. Uno de los mejores es Escuela Dirección, el cual opera en España y Latinoamérica, ofreciendo clases de calidad con precios muy competitivos.

Realizar el curso PMP en una academia online En la actualidad, existen diversas escuelas y academias que ofrecen cursos PMP. No obstante, la academia española Escuela Dirección es una alternativa que ofrece un curso PMP barato y de calidad. La principal diferencia frente a la competencia es que sus servicios de autoaprendizaje, metodologías e-learning y tecnología son de primerísima calidad, pero a un precio más accesible para el público en general. Un servicio que en otros centros de estudios conlleva una fuerte inversión económica.

Además, el centro pone a disposición acceso gratis a clases de muestra o clases demo. De esta forma, uno puede ingresar al aula y evaluar si es lo que está buscando o no. También dispone de una garantía de 30 días con devolución de dinero si, al cabo de un mes, las clases no son del gusto del cliente.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece Escuela de Dirección? El precio y las garantías no son los únicos motivos por los cuales Escuela Dirección ofrece uno de los mejores cursos de preparación PMP. Los profesores de este centro educativo son expertos que compatibilizan su trabajo del día a día con la formación. De esta forma, enriquecen las explicaciones y los conceptos porque no solo se basan en la teoría, sino que cuentan experiencias propias y reales de campo. Que los profesores sean profesionales en activo es un requisito que solo cumplen los másteres de las principales Escuelas de Negocios a nivel mundial y que, en este caso, también cumple la Escuela Dirección a un precio muy ajustado.

El curso cuenta con un simulador que posee más de 2.000 preguntas en español, actualizadas sobre nuevos conceptos. Este genera un entorno que permite al estudiante experimentar las mismas funciones que utilizará en el examen real del PMI, para que el cliente llegue preparado con total garantía para aprobar el examen de la certificación PMP. Para medir su progreso y saber cuándo está preparado para presentarse al examen, el usuario puede acceder a estadísticas detalladas por área, como el tiempo medio que requiere para cada respuesta y su ritmo de estudio.

Estas especializaciones garantizan un buen desarrollo como profesional, ya que los profesionales que están certificados en PMP obtienen salarios mayores que la media.

