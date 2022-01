PC Gangas permite encontrar componentes para el ordenador con unos de los mejores precios Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 12:49 h (CET)

Las grandes marcas de equipos tecnológicos y ordenadores estandarizan sus procesos, funcionamiento y potencia, puesto que están pensados para lograr un funcionamiento ideal para una gran mayoría de usuarios. No obstante, hay algunas personas a las que esto no les resulta óptimo, ya que prefieren unir diferentes componentes de ordenador que potencien y optimicen las funcionalidades que en realidad se utilizan. PC Gangas son expertos comercializadores y asesores en ordenadores montados, los cuales resultan mucho más económicos y productivos e ideales para modelos de oficinas, agencias de publicidad, creadores audiovisuales y gamers.

Por qué elegir un ordenador a piezas Este tipo de equipos son aquellos montados por sus usuarios o empresas con conocimientos y presentan múltiples ventajas para quienes tienen necesidades específicas o esperan resultados puntuales de sus ordenadores, mejorando su calidad y la productividad del usuario. Este procedimiento puede parecer difícil, sin embargo, la realidad es que montar un ordenador por piezas resulta ser sencillo con conocimientos técnicos o la asesoría adecuada.

Una de las principales razones que limita a los consumidores de tecnología para instalar este tipo de equipos es la amplia diferencia de precios, que pueden generar desconfianza. Pero lo cierto es que este es, en realidad, uno de sus grandes beneficios, pues los ordenadores a piezas tienen un coste mucho menor a los tradicionales y pueden tener un mejor rendimiento. Además, permiten actualizarse fácilmente y reemplazar sus piezas sin mayor dificultad, lo que reduce gastos de mantenimiento.

Los ordenadores y equipos ya montados, que son generalmente de una marca especifica deben tener en cuenta gastos como distribución, almacenamiento, mano de obra o servicios de sus plantas dentro de su cadena de valor y venta. Sin embargo, al adquirir un ordenador de piezas, todos estos elementos se eliminan de la ecuación y solo se paga por las piezas que se requieran de manera independiente. En esta línea, entre mayor sea la necesidad de potencia y rendimiento del ordenador, mayor será el ahorro y la diferencia de precios si se comparara con uno ya montado.

En España, la compañía PC Gangas vende y construye equipos a partir de piezas con una excelente relación calidad-precio, y se han especializado tanto en la materia que cuentan con dos productos exclusivos: ofimático plus y gaming beginner, que se pueden además modificar a partir de la solicitud e indicación de cada cliente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.