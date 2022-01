CEO Sphere, un proyecto para lograr la libertad financiera Emprendedores de Hoy

La libertad financiera es un objetivo que muchas personas persiguen.

Tanto particulares como empresarios anhelan el momento en el que el dinero ya no sea un problema y que sus necesidades financieras estén totalmente cubiertas. No obstante, aunque es una meta generalizada, pocas personas logran alcanzarla, principalmente por falta de conocimientos, herramientas y estrategias.

Es por eso, que Alek Angelov y Robbie Murray, creadores del proyecto CEO Sphere, ofrecen a todos la posibilidad de formarse y de disponer de todas las herramientas necesarias para potenciar el desarrollo, tanto de una persona como de una empresa. La idea es que puedan lograr la libertad financiera más fácilmente.

Las características de CEO Sphere El proyecto CEO Sphere nació gracias a la visión de Alek Angelov y Robbie Murray, quienes decidieron unir sus fuerzas, sus conocimientos y sus talentos para ayudar a las personas a construir ingresos pasivos y a alcanzar la tan anhelada libertad financiera.

A través de su proyecto, ofrecen una formación exclusiva, donde proporcionan el acceso al mejor conocimiento, de la mano de expertos reconocidos y de toda una comunidad de emprendedores. Allí aprenden, entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con ventas y estrategias innovadoras de marketing, cuya efectividad ya ha sido comprobada por un equipo que supera el medio millón de personas.

La idea es que al tener los conocimientos necesarios, quienes formen parte del proyecto puedan hacer crecer su marca personal y su negocio, a favor de lograr la libertad financiera por medio de una educación de alto nivel, accesible para todos.

¿Cómo se lleva a cabo? La principal estrategia utilizada consiste en aprovechar todas las ventajas que ofrece actualmente la tecnología, y muy específicamente las redes sociales. Lo que los fundadores de CEO Sphere hacen es empoderar a las personas para que encuentren y desarrollen su pasión, para monetizarla aprovechando el poder de la web. Al mismo tiempo, proporcionan una gama de diferentes productos que ayudan a los jóvenes empresarios a aprender todo lo que requieren para crear una marca personal desde 0 y alcanzar el éxito. Pero, además, ofrecen un Acelerador Exclusivo de Libertad Financiera, en el que se agrupan todos los recursos de marketing y ventas, cuya efectividad ha sido certificada por la comunidad alrededor de este proyecto. El acelerador les permitirá a los empresarios y emprendedores, poder comenzar a generar dinero online de forma automatizada, evitando que tengan que trabajar durante largas horas en el negocio de otra persona.

Actualmente, ya hay una comunidad exclusiva de CEO, de cientos de personas que, además de estar ahora mismo cosechando éxitos, también están listos y dispuestos a hacer lo mismo por los nuevos emprendedores que se sumen al proyecto. Cualquiera puede convertirse en parte del equipo, la comunidad de la esfera le estará esperando.

