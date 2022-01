Variedad de mesas de juntas y de reuniones en OfficeDeco Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 17:32 h (CET)

Uno de los lugares más importantes de una empresa son las salas de reuniones. En este lugar, se toman decisiones, se reúnen los directivos y, además, se recibe a clientes y proveedores. La imagen de la sala de reuniones se puede considerar la imagen de la empresa.

Por esta razón, el mobiliario es clave para crear un ambiente ameno, pero también elegante y sofisticado. Dentro de esta rama de artículos para oficina, OfficeDeco cuenta con un amplio catálogo de mesas de juntas de todos los tamaños y con los diseños más actuales del mercado.

Mesas de juntas redondas u ovaladas en OfficeDeco La clave de las mesas de reuniones de OfficeDeco son las formas simples y las estructuras compactas. El mobiliario apunta a la funcionalidad porque más allá de recibir a los miembros externos de un negocio, la mesa de juntas es también un lugar donde se produce el trabajo en equipo, por lo cual debe ser no solo moderno, sino también cómodo.

Una opción en cuanto al formato de una mesa de reuniones es la redonda u ovalada. En este sentido, la Serie Euro Deco y la Serie Cabinet proveen un espacio hasta para cuatro o cinco personas. La Serie CX-3200, en cambio, es una mesa de forma oval donde pueden sentarse entre diez y doce personas. Las mesas de estas características permiten una planificación más sencilla del espacio y lo visten mejor.

Por otra parte, fomentan la equidistancia, lo cual alienta la confianza y permite generar una dinámica inclusiva de quienes participan en la reunión. Todos están a la misma distancia del centro, o casi en el caso de las de forma oval.

Las mesas de este tipo también mejoran la funcionalidad del espacio, ya que no poseen aristas ni líneas fuertes y el tránsito es más fluido y natural. Además, al incentivar la comunicación es probable que este tipo de mobiliario también mejore las relaciones en un grupo.

Las mesas de reuniones rectangulares Otra de las opciones dentro del catálogo de OfficeDeco para que la sala de reuniones destaque es la Serie Líder. Las mesas de juntas blancas con forma rectangular, pero con los laterales redondeados y con capacidad para doce miembros aportan un aire de sofisticación y prestigio.

En la misma serie, es posible encargar una mesa de reuniones en forma de herradura para doce personas, con espacio para dos directivos en la cabecera y cinco más en cada uno de los laterales. Es el formato ideal para las empresas que realizan reuniones de la junta directiva con los distintos gerentes o responsables de departamento.

Ya sea en formato redondo, oval, el clásico rectangular o en herradura, dentro del catálogo de OfficeDeco es posible encontrar una serie de variantes que se adaptan a las necesidades de cada empresa, con el objetivo de resaltar la imagen de un ambiente tan importante como la sala de reuniones.

