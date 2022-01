Qué hacer ante una fuga agua suelo radiante o pérdida de presión, por TELEFUGA

TELEFUGA es una empresa especializada en la localización y reparación de fuga agua suelo radiante y también cuenta con experiencia en pérdida de presión en circuitos de calefacción. Como valor agregado, TELEFUGA localiza el punto exacto y repara sin obras, desde dentro de las tuberías.

Experiencia y confianza TELEFUGA es una empresa con unos varios años de experiencia y una calidad certificada en la detección de escape de agua y pérdida de presión, incluso en casos en los que el daño no se encuentra de forma simple o no está muy visible. La empresa garantiza un trabajo de calidad, con seguridad y confianza. Solo procede a cobrar los trabajos en caso de haber cumplido con lo prometido, es decir, si su equipo de expertos no encuentra el problema, no cobra por el trabajo. Por otro lado, TELEFUGA cuenta con una importante tecnología, lo cual le permite llevar a cabo el trabajo sin dañar el lugar.

El sello del buen servicio: tecnología y calidad Una forma de detectar un escape de agua antes de que esta haga grandes estragos y salga a la superficie es mediante geófono, un instrumento que se pone sobre la superficie de la posible zona afectada y se encarga de detectar cualquier anomalía mediante las variaciones en el sonido. Cuando se produce un escape de agua, esta suele salir con fuerza hacia el exterior, provocando grandes daños y un sonido muy particular. Lo que posibilita su detección temprana mediante el geófono, a través de su sonido.

Otro de los sistemas de vanguardia que utiliza TELEFUGA para la detección de escapes de agua o pérdidas de presión es el hidrógeno o gas trazado. Este sistema introduce el gas por dentro de las tuberías que podrían estar presentando el daño. La manipulación de estos gases solo puede ser ejecutada por profesionales expertos como los de TELEFUGA.

Otra ayuda tecnológica es la cámara de termografía. Cuando existe un escape de agua, la temperatura aumenta, de esta manera, se puede detectar a tiempo el escape de agua mediante la medición calórica en las posibles zonas afectadas.

Por otro lado, un equipo correlador también puede hacer un proceso de detección de escapes, ya que cuenta con varios micrófonos de alta sensibilidad que, sumados a una operación matemática, identifican la distancia exacta desde donde proviene el sonido del agua resultado del escape.

Todos estos aparatos pueden servir para detectar fugas de agua en circuitos de calefacción con suelos radiantes. En caso de observar manchas de humedad o agua, es necesario contactar con expertos como los que ofrece TELEFUGA. Esta empresa resuelve problemas con el agua caliente o respectivos a la pérdida de presión de la caldera, derivados de circuitos de calefacción. Sus trabajos se llevan a cabo minimizando el impacto de su proceso de localización.