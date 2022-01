No Red, fibra y móvil con la mayor cobertura nacional y centralita para empresas Cooper Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 13:22 h (CET)

La implementación de la fibra óptica representó un salto con respecto a los servicios de ADSL y VDSL que se prestaban anteriormente. En la actualidad, millones de usuarios en España acceden a internet a través de esta nueva fibra.

El acceso a Internet así es más rápido y estable, en estos tiempos en los que es fundamental por razones de ocio, como el uso de plataformas de streaming, por trabajo o estudio. Además, el teletrabajo, al igual que las formaciones online, gana cada vez más terreno.

Todo ello requiere un internet confiable. Aunque, para ahorrar dinero lo más práctico es contar con un servicio de fibra y móvil, a lo que se puede acceder a través de No Red, una operadora móvil que brinda conectividad a empresas y particulares.

Servicios de fibra y móvil en No Red Tanto el acceso a internet por fibra óptica como la telefonía móvil tienen una gran demanda, ya que las grandes compañías fusionaron los dos servicios para ofrecerles en conjunto. Asimismo, los paquetes no son cerrados y brindan una gran variedad de posibilidades como, por ejemplo, varias líneas de móvil con o sin muchos datos, minutos para hablar y otras opciones más.

La compra unificada de ambos servicios resulta más económica, se gestiona con una factura única y, por lo general, hay un solo número de atención al cliente para cuando hay problemas con alguna de las dos prestaciones.

Por otro lado, contratar el servicio de fibra y móvil a través de No Red cuenta con una serie de beneficios. En principio, es posible disponer de las tres grandes coberturas que ofrece el mercado (Movistar, Orange y Yoigo) en una sola tarjeta SIM para el móvil. La firma dispone de fibra y móvil con la mayor cobertura nacional, las facturas garantizan no tener sorpresas y los precios que se contratan son los definitivos. Además, la instalación y el router son gratis en cualquier plan que se contrate.

El servicio de centralita para empresas Cooper Otro de los servicios que ofrece No Red es el de la centralita para empresas Cooper, el dispositivo más potente del mercado en este ámbito. Se trata de una herramienta útil para digitalizar un negocio que se adapta a autónomos, microempresas u otras de mayor tamaño. Asimismo, logra la conexión de todo el equipo de trabajo y flexibiliza las comunicaciones externas e internas.

La centralita para empresas Cooper permite la comunicación con cualquier dispositivo (fijo, móvil, Tablet o PC) y desde cualquier lugar. Igualmente, mediante el uso de la app Fijomóvil es posible llamar como si se estuviera en la oficina.

Por otro lado, el uso de la centralita reduce costes y permite llamadas gratis entre los móviles como si fueran extensiones del teléfono fijo. No tiene gastos de mantenimiento, no requiere de cableado y tampoco de hardware adicional. También permite un ahorro hasta del 75% en llamadas internacionales.

No Red brinda algunas de las mejores alternativas de fibra y móvil, y de conectividad, como lo es la centralita para empresas Cooper, con el fin de dinamizar las comunicaciones con el menor costo posible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.