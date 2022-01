Activación, Meta y Equilibrio para conseguir los objetivos, de la mano de Avanza Training Day Emprendedores de Hoy

Las dietas se han usado siempre para bajar de peso y seguir una vida saludable. A pesar de esto, se ha comprobado que en el 90 % de los casos estas no funcionan, creando un efecto rebote en el que el individuo recupera el peso perdido rápidamente.

El método Activación, Meta y Equilibrio (AME) fue creado por Avanza Training Day con la finalidad de obtener cambios que se mantengan en el tiempo. Este método enseña a ver la alimentación desde otro punto de vista y es una buena alternativa para comenzar el 2022 de manera saludable.

Cómo funciona el método AME El equipo de Avanza Training Day no cree en las dietas milagrosas, sino que el objetivo de su método es crear un cambio real que no varíe en el tiempo, enfocándose principalmente en la alimentación.

Con AME no es necesario dejar de comer. El equipo de profesionales muestra cómo se deben construir los platos y combinar los nutrientes, enseñando a ver los alimentos desde el punto de vista nutricional. Para ellos es importante crear hábitos saludables y que cada comida sea disfrutada de una manera única.

Otro factor determinante para tener una vida saludable es el bienestar emocional. Por tanto, promueven técnicas de relajación para reducir el estrés, el cual es un desencadenante de la subida de peso en muchas personas. Además, se implementan talleres para aprender a controlar las emociones y proyectarse de manera sana.

Para la realización del método AME, es importante salir de un estilo de vida agitado y organizarse, de modo que la persona entienda que es el foco principal y debe dedicarse tiempo. Otro de los requerimientos para comenzar este procedimiento es abrir la mente a nuevos conocimientos.

En cuanto al aspecto físico, el método impulsa que las personas estén activas para buscar un verdadero cambio, retarse y motivarse.

El método es personalizado, basándose en las necesidades de cada persona. Por otro lado, el proceso AME no se vive en soledad, sino que los líderes de Avanza Training Day están dispuestos a responder todas las dudas, los 7 días de la semana.

La columna vertebral del método AME es la alimentación, ayudando a aprovechar los nutrientes sin dejar de disfrutar las comidas. La clave está en la evolución constante, no solo para conseguir un peso saludable, sino para promover la transformación integral. Avanza Training Day invita a activarse este 2022, mirar hacia la meta y lograr el equilibrio.

