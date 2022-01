El programa para la gestión de clínicas dentales de AESINERGY Emprendedores de Hoy

lunes, 10 de enero de 2022, 16:31 h (CET)

El mundo es de los emprendedores, ya que, sin importar el sector en el que se desempeñe la actividad, siempre existe la opción de crear un negocio. Los odontólogos no son la excepción, por lo que muchos han optado por fundar clínicas dentales.

No obstante, la pasión por la profesión nunca cesa y los dentistas no quieren limitarse a ser gestores porque desean seguir atendiendo casos. El problema es que es complicado gestionar una empresa y al mismo tiempo ejercer un oficio. Por ello, AESINERGYha implementado un programa para la gestión de clínicas dentalesque permite a los empresarios tener el negocio bajo control.

La relevancia de tener un control total de un negocio Uno de los aspectos indispensables para sacar a flote una compañía es el tener el control total de las acciones que ocurren en el día a día para saber si el negocio es rentable o flaquea en algún momento, por lo que es importante conocer los ingresos y gastos de la organización. Por ello, el programa de AESINERGYofrece la posibilidad de monitorear los gastos y las ganancias para asegurar el equilibrio financiero de la clínica.

También es imprescindible evaluar el desempeño de cada trabajador con el objetivo de optimizar los rendimientos de cada uno e identificar quienes realizan un aporte clave para la compañía y quienes necesitan mejorar. Por ello, esta herramienta digital contiene un sistema que mide la productividad de los profesionales.

Los clientes son la base de todo emprendimiento, por lo que otro de los beneficios del programa es una evaluación sobre los pacientes que mide su grado de fidelización, número de primeras visitas e identifica al público objetivo.

Innovación y planificación Aunque suene contradictorio, los emprendimientos que se limitan a funcionar para subsistir acaban fracasando, ya que la clave del éxito es la innovación y la planificación. Por ello, el programa de AESINERGY, especializado enasesoría de clínicas dentales, dispone de estrategias orientadas a conseguir que la empresa se consolide y crezca.

Esto se logra optimizando los gastos sin afectar a la calidad de los tratamientos, encontrando la manera de incrementar la facturación y rentabilidad, siempre bajo un marco de ética odontológica.

Además, la plataforma permite realizar un análisis mensual y trimestral de la evolución de la clínica, acompañado de un plan personalizado para ejecutar planes de mejora. Cabe resaltar también que el programa para la gestión de clínicas dentales de AESINERGY garantiza confidencialidad y secreto profesional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.