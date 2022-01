Comprar colchón en BioSalud que proporciona comodidad y confort Emprendedores de Hoy

Muchas personas sufren de dolores de espalda, que les impiden realizar sus actividades con la mejor concentración. Esto generalmente ocurre por una mala posición y poco descanso al dormir, hecho que fuerza la columna y desata problemas como la lumbalgia.

El principal motivo de estos problemas lumbares sucede por tener un colchón muy antiguo y desgastado que no permite un descanso adecuado. Por ello, BioSalud ha desarrollado colchones con tecnología que aporta una consistencia firme y una suavidad que garantiza la comodidad.Comprar colchón en la tienda de colchones BioSalud significa también contribuir con el medioambiente, ya que la empresa fabrica sus productos con materiales ecológicos.

La clave del colchón ideal La clave para tener el colchón ideal es que no sea muy firme ni muy suave. Los primeros suelen ser incómodos, impidiendo un descanso adecuado, mientras que los segundos no dejan que el cuerpo repose recto, ocasionando problemas de postura y espalda. Por ello, la mejor opción es encontrar un punto medio entre estos dos factores.

Entre la gran variedad de modelos y tipos de colchones, los que más se acercan a estas características, siendo ideales para quienes sufren dolores de espalda, son los colchones de muelles ensacados. Estos están compuestos en su núcleo por cientos de muelles individualmente ensacados, cuya función principal es repartir el peso y los puntos de presión, lo cual genera una alineación correcta de la columna vertebral.

Este tipo de colchón cuenta con otras ventajas como tener una mayor durabilidad, elasticidad y transpirabilidad, así como un mejor control de la temperatura. Los principales diseños que ofrece BioSalud son los Bioflex, desarrollados con nanotecnología, la cual no daña el medioambiente, y Aura, que cuenta con un material ecológico como el aceite de soja.

Colchones que ayudan a mejorar la calidad de vida Para los usuarios que sufren de dolores de espalda o desean prevenirlos, lo más recomendable es recurrir a colchones que mantengan un equilibrio entre firmeza y suavidad. Los más recomendados para estos casos son los colchones con muelles ensacados o con espuma.

Sin embargo, esta segunda opción no es la más recomendable si la persona sufre de calor, ya que, aunque ofrece bienestar al cuerpo en los puntos de presión, dificulta la transpirabilidad, lo que puede generar una gran incomodidad al dormir que, a su vez, afecta a la higiene y al confort.

A diferencia de los colchones que combinan materiales como los micromuelles y ViscoTermic, que brindan una gran ventilación debido a su estructura de muelles y regulan la temperatura del colchón, además de sus beneficios a la ergonomía corporal. Un ejemplo de esto, es el colchón BioFlex de Biosalud.

Otra ventaja de estos colchones de viscoelástica es que son más accesibles en el aspecto económico e ideales para las parejas que desean dormir juntas, ya que al estar conformados por muelles metidos en sacos individuales hacen que la transferencia de movimientos sea mínima, lo que garantiza un confort al dormir sin importar si la pareja se mueve mucho.

Los colchones de BioSalud están desarrollados con materias primas y recursos renovables para mantener el cuidado del medioambiente y su misión es ofrecer el grado máximo de confort y excelencia.

