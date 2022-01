¿Cómo afecta la humedad por capilaridad y qué se debe hacer para eliminarla?, por Preactiva Emprendedores de Hoy

En ocasiones, las paredes de las viviendas se ven afectadas por la humedad por capilaridad. Este proceso ocurre cuando la acumulación del agua en el subsuelo asciende poco a poco por la pared hasta llegar a una altura de hasta metro y medio, originando manchas oscuras y moho que perjudica la salubridad del ambiente y a las personas que conviven dentro de él.

Ante la aparición de este problema, es necesario tomar medidas a tiempo. Preactiva ofrece un potente Sistema Electro-Físico Inalámbrico que acaba y previene eficazmente la humedad por capilaridad. El dispositivo tiene un diseño elegante y limpio, es fácil de instalar y disponen de diversos modelos a elegir de acuerdo a la cobertura de protección que requiera el cliente.

La forma en la que la humedad por capilaridad afecta El proceso de la humedad por capilaridad empieza en las partes inferiores de las paredes. A partir de ahí, va extendiéndose por el resto de los muros hasta 60 o 70 centímetros rápidamente. Esto hace que se produzca un abombamiento en la pared y que aparezcan manchas negras, que poco a poco terminan erosionando su estructura interna y causando desprendimientos que afectan seriamente a su estabilidad.

Asimismo, tiene consecuencias muy perjudiciales en la calidad de vida de las personas. La humedad en las paredes produce alergias, asma, tos, dolor de cabeza y cansancio y, en el peor de los casos, puede conllevar enfermedades respiratorias más graves. Los niños y las personas mayores son quienes se ven más perjudicados por este problema debido a que son grupos con sistemas inmunológicos más débiles.

Un sistema que elimina la humedad por capilaridad En su compromiso por ofrecer soluciones inteligentes para los problemas de la humedad por capilaridad, Preactiva dispone de un novedoso Sistema Electro-Físico Inalámbrico que evita que el polo negativo de las moléculas de agua se eleve, aprovechándose de la gravedad para enviarlas al subsuelo. Este proceso se efectúa a través de ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia que no causan daño a la salud de las personas, animales y plantas, así lo avalan el Certificado CE en Europa, el FCC en EE.UU. y el ICNIRP.

Este dispositivo previene la humedad por capilaridad en un período de entre 4 a 9 meses, con resultados visibles pasados 30 días después de su instalación. A pesar de ser un aparato eléctrico, su consumo es de 0,7 W en 1 año, por lo cual no altera el presupuesto de energía eléctrica. Otra de las ventajas es que con instalar un solo equipo, se pueden proteger todas las paredes de la vivienda, aportando un alcance global.

El sistema antihumedad de Preactiva ha demostrado ser un gran avance respecto a la electro-ósmosis inalámbrica, secando hasta 4 veces más rápido que esta. De esta manera, se convierten en una gran opción para quienes buscan soluciones efectivas para eliminar la humedad por capilaridad dentro del hogar o la oficina.

