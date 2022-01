MAGNETOSUR, clínica especializada en diagnóstico por la imagen en Madrid Emprendedores de Hoy

Actualmente, una de las pruebas de diagnóstico más utilizadas para examinar el cuerpo humano es la resonancia magnética.

Se trata de un examen no invasivo que no emplea radiación para la obtención de las imágenes y, además, es completamente indoloro para el paciente.

Es importante elegir un centro especializado en este tipo de procedimientos, la clínica de diagnóstico por la imagen, MAGNETOSUR, se ha convertido en un referente en la Comunidad de Madrid.

Con casi veinte años de experiencia en el sector, la clínica ha ido incorporando nuevas pruebas de diagnóstico con atención médica especializada.

Alta tecnología y equipos especializados La resonancia magnética emplea un campo magnético e impulsos de energía de ondas de radio para la obtención de imágenes de cualquier parte del cuerpo. Para ello, es necesario utilizar equipos de última generación que permitan detectar, con precisión, cualquier patología que pudiera presentarse.

La resonancia magnética permite observar el tejido blando del cuerpo mediante imágenes de alta resolución. Por ello, es una prueba muy demandada por los doctores debido a la precisión de sus resultados.

La realización de una resonancia magnética no requiere una preparación previa especial y puede realizarse de forma ambulatoria. MAGNETOSUR dispone de equipos especiales para la realización de resonancias magnéticas de alto campo.

Maquinaria para la realización de todo tipo de pruebas Aunque las resonancias magnéticas son estudios que tienen gran relevancia en el diagnóstico de determinadas patologías, sigue existiendo cierto desconocimiento con relación a este procedimiento.

Es importante que el estudio sea llevado a cabo por personal cualificado, MAGNETOSUR cuenta con un equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia.Además, dispone de maquinaria para la realización de otro tipo de pruebas diagnósticas, tales como densitometrías óseas, ecografías, mamografías digitales, rayos X digitales y también pruebas para la detección de COVID-19.

Una de las características que distingue a esta clínica es la vocación de servicio de su personal que genera un clima de confianza y hace que los pacientes se sientan seguros durante el proceso.

