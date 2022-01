Los trámites habituales en los que puede ayudar un abogado, por Alcalde Abogados Emprendedores de Hoy

Las personas se ven enfrentadas a diario a situaciones que tienen consecuencias en el ámbito legal, a pesar de parecer sencillas. Por este motivo, contar siempre con la asesoría adecuada es fundamental. Un consejo o una eficiente asistencia legal pueden marcar la diferencia entre pagar de más por cualquier trámite o salir airoso de una situación.

Alcalde Abogados es un despacho de abogados en Córdoba que advierte sobre la costumbre de asumir personalmente trámites o situaciones de cierta complejidad. Mucha gente no es consciente del alcance de sus propios derechos y es allí donde el acompañamiento de un experto puede ser muy útil.

Trámites habituales en diferentes sectores Una de las experiencias más desagradables en la vida de una persona es tener que acudir a un desahucio para recuperar una vivienda de un inquilino moroso. La asistencia oportuna permite recuperar las rentas perdidas, así como la posesión de una propiedad. Para tramitar situaciones como la demanda judicial de desahucio o la reclamación extrajudicial de rentas atrasadas, el asesoramiento por parte de expertos es imprescindible.

Los casos de mala praxis médica son también muy comunes. Los pacientes o sus familiares se encuentran, en esos casos, con departamentos legales bien preparados. El acompañamiento legal sirve en estas situaciones para conocer el alcance de las responsabilidades del prestador del servicio de salud.

Un abogado experto en divorcios y derecho de familia es importante para asistir en estas separaciones y definir aspectos vitales como la custodia de hijos. En esos casos, los profesionales legales deben velar por los derechos preponderantes de los menores. Aquí, también son útiles los especialistas en derecho matrimonial, ya que ayudan a comprender las complejas implicaciones de un enlace conyugal.

Los derechos de los trabajadores El ámbito laboral es, sin duda alguna, uno de los campos más demandantes. Un abogado laboralista puede asistir a un trabajador cuyos derechos hayan sido vulnerados. Estas experiencias ponen en riesgo la estabilidad emocional y económica no solo del empleado, sino también la de su familia. Por eso, una asistencia legal apropiada y especializada es crucial.

Alcalde Abogados ha puesto especial empeño en reunir a un equipo profesional con las especializaciones necesarias. Su promesa de servicio es que, sin importar el tipo de dificultad que atraviese la persona, siempre tendrán un abogado que aportará las soluciones oportunas. El lema de este bufete es ‘transparencia profesional’. Su filosofía es que ningún cliente debe tener la sensación de haber sido engañado con el servicio, los tiempos de trámite o las tarifas.

El bufete cuenta con profesionales del derecho especializado en áreas como Civil, Matrimonial y Familia, Derecho Laboral, Penal, Mercantil o Administrativo. También tienen letrados en las áreas de Responsabilidad Civil y Accidentes de Tráfico. Este despacho de abogados en Córdoba destaca que un buen abogado debe ser excelente mediador, pero también un demandante firme.

