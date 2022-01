La importancia de contar con un perito profesional tras un accidente de tráfico, por Peritajes y Mediación Emprendedores de Hoy

Cuando ocurre un accidente de tráfico, la primera medida a tomar para poder reclamar una indemnización es determinar quién fue el causante del siniestro.

Para poder establecer este factor, es fundamental la intervención de un perito judicial. Este es un experto acreditado para realizar un análisis exhaustivo de todas las circunstancias relacionadas con el accidente y para emitir un informe pericial. De este modo, se podrá determinar el responsable del hecho.

Hoy en día, hay peritos en accidentes de tráfico que actúan en toda España y un ejemplo de ello son los expertos que forman parte de la empresa Peritajes y Mediación.

El papel esencial de un perito profesional en un accidente de tráfico En un accidente de tráfico, hay distintas maneras en las que se puede demostrar la culpa, como por ejemplo la narración de un testigo presencial del hecho. Sin embargo, muchas veces los testigos pueden equivocarse y eso genera un problema, ya que, en los siniestros que son controvertidos y la culpa no está claramente definida, las compañías aseguradoras aprovechan para no realizar el pago correspondiente al perjudicado.

En estos casos, el perito judicial reconstructor de accidentes es quien puede hacer que las circunstancias del accidente se aclaren. El profesional se basa en su experiencia y sus conocimientos para hacer un análisis profundo de todas las circunstancias vinculadas al accidente, tal como los testigos, las pruebas, el lugar, las fotografías, etc. Una vez recolectada la información, realiza un informe pericial en el que se puede ayudar al perjudicado, no solo a determinar la causa del accidente de tránsito, sino también demostrar cómo se produjeron los hechos.

Informe pericial El informe pericial emitido por un perito profesional en la reconstrucción de accidentes es un elemento de suma importancia en este tipo de siniestros. Este es precisamente el material que el abogado del perjudicado utilizará, en un primer momento, para intentar un acuerdo extrajudicial.

En caso de no concretarse ningún pacto, se tendría que celebrar un procedimiento judicial en el que se puedan defender los intereses de la víctima, basándose en gran medida en lo reflejado en el informe pericial.

Peritajes y Mediación es una empresa española compuesta por peritos expertos y con mucha experiencia que ofrecen sus servicios a toda España. Todos los profesionales que forman parte de su equipo poseen el título de Doctor Cum Laude y además están especializados en cada una de sus áreas de peritaje.

Estas características hacen que esta empresa sea una buena opción para contar con el apoyo de peritos profesionales que ofrezcan rapidez, trato personalizado y precios competitivos.

