Open banking para automatizar pagos de la mano de Ezpays Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de enero de 2022, 18:23 h (CET)

Un aspecto que ha llevado a todos los sectores a evolucionar y transformarse son las nuevas tecnologías. Actualmente, existe un nuevo método que permite afianzar y facilitar los procesos entre una entidad financiera, una compañía y sus clientes.

Se trata del Open Banking, un mecanismo que admite el acceso a las plataformas bancarias a través de interfaces de programación de aplicaciones en abierto (APIs). En ese sentido, empresas como Ezpays utilizan la infraestructura banca abierta para que las compañías les cobren los pagos recurrentes a sus clientes directamente en sus cuentas bancarias, algo que resulta innovador, práctico, sencillo y cómodo para todas las partes.

¿Cómo funciona Ezpays? Ezpays se ha convertido en un aliado para las pequeñas y medianas empresas porque permite automatizar el cobro de pagos recurrentes a sus clientes a través del Open Banking, un factor muy importante que contribuye a la mejora de la tesorería y la productividad. Esta empresa se puede utilizar para dos fines específicos, el cobro de facturas o los pagos recurrentes como suscripciones, alquileres y cualquier tipo de servicio. Para efectuar el cobro a través de este método, es necesario que el cliente indique a qué cuenta bancaria desea que se le cargue la factura o el abono.

Con un funcionamiento efectivo, la plataforma recuerda con anticipación a los clientes de una empresa que se aproxima el vencimiento de un pago, para que se puedan cumplir todos los compromisos de una forma adecuada.

Ventajas que Ezpays les ofrece a las empresas Son muchas las ventajas que Ezpays ofrece a las empresas, ya que es un mecanismo moderno y práctico que brinda comodidad tanto al proveedor como a sus clientes.

Además, no requiere cambiar de banco, permite ahorrar en coste personal, no retiene importes y una vez cobrada una factura o pago, el dinero se hace efectivo inmediatamente a la empresa. Asimismo, la actividad de esta startup está autorizada tanto por ella misma como a través de sus proveedores de servicios de iniciador de pagos autorizados, como FCA en Reino Unido y BCE en España.

Ezpays es ideal para empresas de cualquier sector como, por ejemplo, gestorías y administradores de fincas, clubes y gimnasios, colegios y academias o plataformas de suscripción como OTT software Saas, entre otras. Más de 30.000 usuarios ya han confiado en los servicios de Ezpays, optando así por la simplificación del cobro de pagos. Tal es éxito de esta compañía, que cuenta con inversores como el exjugador del FCB Ferrán Martínez, o el reconocido Top 100 business angel en España, Álex Bacardit.

Para conocer más acerca de los detalles sobre esta empresa o sus tarifas, se puede consultar la página web y rellenar el formulario para recibir cualquier información de interés.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.