Cómo ahorrar miles de euros en la construcción de una vivienda con Pacheco & Asociados Arquitectos

lunes, 3 de enero de 2022, 17:05 h (CET)

Una empresa de arquitectura con más 25 años de experiencia en toda España e Inglaterra es Pacheco & Asociados Arquitectos. Esta está especializada en la construcción de viviendas de lujo con un alto porcentaje de ahorro para sus clientes.

Esta está integrada por un equipo multidisciplinario de arquitectos, urbanistas, ingenieros y diseñadores, comprometidos en trabajar colaborando con cada cliente, pequeño o grande, para desarrollar un buen enfoque en el diseño, asegurándose de lograr sus necesidades y aspiraciones presentes y futuras.

Pacheco & Asociados Arquitectos tiene la experiencia suficiente para anticiparse a cualquier problema antes de que ocurra. Sus profesionales están acostumbrados a tratar con extranjeros y españoles.

La asistencia del arquitecto y su equipo es de vital importancia, no solo por la posibilidad de dar forma a sus ideas, sino también para actuar como enlace con las autoridades locales y los constructores, un factor decisivo para ahorrar costes.

Ahorrar gracias a los servicios de Pacheco & Asociados Arquitectos Cuando se les dice a los clientes que pueden obtener grandes descuentos en materiales, a veces hasta un 30 %, piensan que con esos ahorros han hecho un buen negocio y, subcontratando la mano de obra directa, nadie hará el trabajo más barato, pero nada puede ser más falso.

Es necesario considerar si los almacenes de materiales de construcción hacen una reducción a un cliente que probablemente nunca volverá a ver, cuál será el descuento que le hará a un contratista local que ha estado comprando materiales durante los últimos 20 años y, probablemente, continuará haciéndolo durante los próximos 20.

Pacheco & Asociados Arquitectos garantiza confianza Con un arquitecto involucrado, el contratista se siente seguro de que toda la información relevante de la construcción está disponible en la compensación y, lo que es más importante, las principales decisiones sobre las obras se han tomado con mucha anticipación, evitando circunstancias imprevistas y retrasos costosos, difíciles de cobrar al cliente una vez que la obra ha finalizado.

Durante su larga experiencia, Pacheco & Asociados Arquitectos ha sido testigo de que, cuando una persona ha intentado obtener diferentes ofertas de contratistas locales, la empresa ha realizado exactamente el mismo procedimiento, obteniendo precios han sido al menos un 10 % más baratos.

A esto se le agrega el factor de fiabilidad. No debería ser así, pero desafortunadamente los contratistas locales sienten que tratar con clientes que no hablan español puede retrasar las obras, debido a la falta de comunicación y a las posibles confusiones durante la ejecución del trabajo.

En este contexto, Pacheco & Asociados Arquitectos supone un enlace de comunicación y confianza que brindará a su cliente la posibilidad de materializar la vivienda o proyecto que tiene en mente, sin contratiempos ni limitaciones.

