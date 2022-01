4 tendencias en LinkedIn para 2022 Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de enero de 2022, 16:13 h (CET)

Según el experto en LinkedIn Juanjo Amengual, LinkedIn Live, los boletines, el Marketplace y el uso de automatismos se establecen como las 4 mejores tendencias de LinkedIn en el 2022.

Todo ello debe ir acompañado de técnicas y estrategias de contenido de valor, según el método de “Linkeders”.

El vídeo es una de las tendencias con mayor crecimiento y efectividad. También lo será en la red social profesional LinkedIn. Los vídeos en vivo son un tipo de contenido cada vez más popular en las plataformas sociales. Y LinkedIn no es diferente.

Según Juanjo Amengual, creador del método “LinkedIntutorial” para empresas, mediante el directo, se avisa a contactos que se está emitiendo, aumentando su impacto. Además, LinkedIn Live se mantiene como un vídeo grabado después de que finalice el evento, ampliando su alcance potencial. Se puede emitir a la vez en YouTube, Facebook, Twitch, etc., en plataformas como Restream.

La segunda tendencia para el 2022 es el boletín dentro de LinkedIn. Como si fuese una newsletter por e-mail, pero dentro de LinkedIn. Publicar un boletín es similar a publicar un artículo, con una diferencia clave: cuando se publica un artículo, solo un pequeño porcentaje de las conexiones lo verá en su muro, según el algoritmo de la plataforma y la atención que presten. Cuando se publica un boletín, los suscriptores reciben una notificación. Al igual que LinkedIn Live, esta función no está disponible actualmente para todos. Se deben cumplir ciertos criterios de acceso.

La tercera tendencia es su reciente lanzamiento: Marketplace, donde se puede contratar o encontrar clientes en el mercado de servicios sin salir de LinkedIn, al estilo de plataformas como Upwork, Freelancer o Fiverr. Un mercado donde contratar y ser contratado, que incluirá en breve el pago dentro de la red social.

La cuarta tendencia, no muy recomendable al tener que usar programas externos y el posible spam, es la automatización. El mal uso de estas plataformas genera un alto riesgo de pérdida o bloqueo de la cuenta, según Amengual. Cada vez más empresas y perfiles usan la automatización de mensajes y contactos, con el peligro de que LinkedIn les bloquee la cuenta. Pero también la automatización, de guante blanco o no, será una tendencia en este 2022.

