La importancia de una formación continua en un mercado internacional y digitalizado, por Multiply School

viernes, 31 de diciembre de 2021, 12:55 h (CET)

La formación continua, en un mercado internacional y digitalizado como el actual, es indispensable. Los profesionales de cualquier empresa, sin importar el área a la que se dediquen, deben contar con conocimientos básicos sobre negocios, marketing y comunicación.

Además, en el mundo de hoy, la tecnología e internet son parte de cualquier empresa, por lo que si un profesional no es capaz de sacar provecho de estos elementos, la productividad de la empresa se verá afectada así como las posibilidades de desarrollarse y la mejora de su vida profesional. Empresas como Multiply School cuentan con cursos de formación que proveen el conocimiento adecuado para que cualquier profesional o compañía se enfrente a la vida laboral con éxito.

La importancia de la formación continua La formación continua ofrece al profesional del siglo XXI la posibilidad de desarrollarse y desenvolverse a nivel internacional. La innovación en conocimientos es necesaria, ya que permite contar con herramientas tecnológicas modernas que ayudan a establecer objetivos y crear proyectos novedosos a nivel empresarial. Todos los trabajos dependen de la tecnología para funcionar, ya sea algún tipo de software o dispositivo electrónico. En este sentido, el buen uso de herramientas actualizadas hace que cualquier persona sea capaz de enfrentarse al mundo digital, aumentando así las ofertas de trabajo.

Hoy en día, los profesionales necesitan crear su marca personal para captar la atención de sus clientes. Para lograr construirla, es necesario tener conocimientos de marketing, comunicación y áreas relacionadas. Además, las empresas españolas cuentan con un fondo en FUNDAE que se utiliza para la formación profesional de sus empleados. Multiply School presta su ayuda para que cada vez más personas conozcan sobre esta oportunidad de formación.

¿Qué ofrece Multiply School? Multiply School es una startup que ofrece formación corporativa para impulsar y desarrollar el talento en la era digital. Compuesta por un equipo profesional de emprendedores con conocimientos especializados en negocios y tecnología, cuenta con cursos de formación dirigidos a profesionales y empresas que deseen actualizarse para ser más competentes en el mercado cambiante.

Los conocimientos impartidos son aplicables al mundo laboral y las dinámicas que utilizan son eficaces, actualizadas y entretenidas, persiguiendo el objetivo de que los estudiantes realmente aprendan y no únicamente memoricen conceptos.

Con la formación continua ofrecida por Multiply School las posibilidades de éxito incrementan. El centro de educación posee 4.8 puntos en Trustpilot y más de 60 reviews con la máxima puntuación. Además, ha entregado más de 150 certificaciones a profesionales.

