La instalación de GNC en vehículos con motor diésel ya es posible, gracias a LR Autogas Emprendedores de Hoy

viernes, 31 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

El innovador sistema dual fuel tiene como principal función la conversión de motores diésel en vehículos comerciales y de transporte público en motores capaces de funcionar con una mezcla de gasóleo y gas natural. La instalación de este sistema ahora es posible con LR Autogas, una empresa con 60 años de historia, especializada en el desarrollo de equipos de GLP y GNC de la marca Landi Renzo.

Actualmente, LR Autogas es líder en la adaptación de vehículos industriales a gas y cuenta con unas instalaciones distribuidas entre distintos centros de España.

Eco Dual Fuel En LR Autogas, han desarrollado y homologado un nuevo sistema para poder transformar los coches diésel a través de una división denominada Eco Dual Fuel, lo que permite a cada vehículo usar dos fuentes de energía que se van alternando en función de las condiciones de la conducción y del automóvil. Aunque el motor siempre va a usar una cantidad de gasóleo para funcionar, este sistema permite que los dos combustibles funcionen siempre de manera simultánea en la cámara de combustión. También es ideal para ahorrar combustible y costes de mantenimiento de los vehículos.

Aunque en España ya se usaban motores con gas natural, especialmente para los autobuses urbanos, el uso del sistema Eco Dual Fuel no había sido solicitado por las flotas de transporte hasta ahora. En este sentido, LR Autogas ofrece a sus clientes todo un equipo especializado y con una larga experiencia en la instalación de estos sistemas.

Una opción ecológica El gas natural comprimido (GNC) reduce considerablemente las emisiones de CO₂. Además, la instilación de GNC en vehículos con motor diésel ya es posible. Aunque, al funcionar con gas, es cierto que el ahorro en combustible no es tanto como en los motores de gasolina, sí que tiene los mismos beneficios medioambientales, lo que representa una excelente alternativa para los usuarios.

Con el sistema Eco Dual Fuel, el ahorro del consumo oscila entre el 10 % y el 40 % del total, dependiendo del vehículo y de la conducción. Otro de los beneficios, es la extensión de la vida útil del motor.

LR Autogas, en su página web, ofrece todos los detalles de estos servicios y los pasos a seguir para la adquisición e instalación de estos sistemas. El cliente puede pedir un presupuesto y solicitar información detallada sobre cada uno de sus productos a través del botón para consultas y requerimientos.

En asesoramiento, distribución e instalación del sistema Eco Dual Fuel, LR Autogas es una de las opciones más especializadas y ecológicas de toda España.

