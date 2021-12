La gift card de Sir Fausto, un buen regalo de Navidad y Reyes Magos para los hombres que cuidan su aspecto Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de diciembre de 2021, 10:21 h (CET)

En pleno contexto navideño y ante la llegada de los Reyes Magos, una gift card de Sir Fausto es un buen regalo para los hombres con espíritu moderno. Esta barbería es diferente al resto y, además de vender sus propios productos cosméticos naturales de hair care, skin care y body care, ofrece cócteles de autor creados a partir de fitococtelería a sus clientes.

El local y la marca fueron creados por Miguel Ángel Guillamón Lou, cuyo bisabuelo Fausto fue un barbero distinguido por el Rey Jorge V. En la actualidad, Sir Fausto combina los saberes tradicionales con las técnicas modernas para brindar una auténtica experiencia de cuidado y bienestar a todos los hombres.

El catálogo de servicios de Sir Fausto Dentro de los servicios que se pueden incluir en una gift card navideña, está el clásico corte Sir Fausto, que incluye un arreglo de barba y una bebida de cortesía. Los profesionales del local brindan asesoramiento sobre qué tipo de corte le puede sentar mejor al cliente y durante el servicio se utilizan productos de elaboración propia.

Otra posibilidad es centrarse en un tratamiento de barba. Para llevarlo a cabo, primero se realiza un diagnóstico de la piel y de la barba a tratar. Posteriormente, se inicia un lavado con productos exclusivos y se realiza el recorte en función de lo que luce mejor para las facciones del cliente. Durante el servicio, se utiliza una toalla caliente para abrir los poros y ablandar la barba, para después definir bien el contorno con navaja, y por último se aplica una toalla fría y se aplican los productos acordes al diagnóstico realizado y se finaliza con el peinado de la barba.

Para los amantes de lo clásico, Sir Fausto ofrece el servicio de afeitado Old Culture. Se aplica primero aceite para afeitar con un masaje facial, después crema para afeitar y dos fomentos con toallas calientes para abrir los poros y ablandar la barba. El afeitado se realiza primero con una pasada de navaja a favor del pelo y después otra a contrapelo. El tratamiento termina con la aplicación de after shave y un masaje relajante.

Fitococtelería, fitocosméticos y productos en cuero para un look completo Sir Fausto elabora sus productos de cosmética masculina a partir de extractos vegetales provenientes de Latinoamérica. Se trata de fitocosméticos sustentables confeccionados con fórmulas originales que varían en composición, concentración y propiedades. Son productos únicos para el hombre actual que toman su esencia de la naturaleza sin provocar un impacto negativo sobre el medioambiente.

La experiencia Sir Fausto también puede incluir alguno de los productos fabricados de forma artesanal en cuero, como zapatos, chaquetas y accesorios como llaveros o billeteras, que se utilizan para completar el look perfecto. En la barra del local, por último, se ofrecen cócteles desarrollados a partir de los mismos principios activos vegetales con los que se fabrican los artículos de cosmética.

En tiempos de Fiestas y Reyes, donde todos quieren verse bien, una gift card de Sir Fausto, que puede incluir varios de sus servicios y productos, es un gran regalo para un hombre moderno que cuida su aspecto.

