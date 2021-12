Algunos de los jugadores de fútbol que han marcado tendencia en los peinados han acudido a Lords & Barbers Emprendedores de Hoy

martes, 28 de diciembre de 2021, 18:03 h (CET)

Los campos de fútbol son las nuevas pasarelas de moda. Las estrellas del balompié mundial destacan, además de por sus habilidades, por su facilidad para crear tendencias. Esto se debe a los millones de seguidores que suman a lo largo y ancho del mundo. Por este motivo, uno de los aspectos que más destacan en ellos es su capacidad para inspirar el próximo peinado de muchos ciudadanos.

Fue gracias a un grupo de jugadores de fútbol que el degradado se puso de moda desde hace un par de años. Lo mismo sucedió con los estilos de peinado con el cabello ultracorto, la raya al costado bien marcada, el afro desestructurado y las melenas recogidas en un moño. Pero de algún lado también se habrán inspirado ellos y es ahí donde entra en juego una de las barberías más respetables de Europa, como es el caso de Lords & Barbers.

Visitas a Elche solo para cortarse el cabello Lords & Barbers es una barbería de gran reconocimiento en toda España. De hecho, cuenta con la distinción “Q”, considerada como la equivalente a las estrellas Michelín para los restaurantes. Es por este tipo de distinción y por tantas otras que ostenta en sus vitrinas, que resalta como un lugar de referencia para quien desea lucir un corte y peinado perfecto.

Futbolistas de diferentes equipos de toda Europa y América han acudido a esta barbería en búsqueda de una atención personalizada. Hasta Elche, donde se ubica el negocio, han llegado jugadores de fútbol como Ayoze Pérez. En su época de delantero del Newcastle, se movilizó desde Inglaterra solo por su pasión por la moda y las referencias que escuchó de Lords & Barbers.

De este modo han pasado también por las tijeras y cepillos de Abel Pleguezuelos, estilista en el local, los jugadores Fidel Chaves (Elche CF), Lucas Boyé (Elche CF), Franco Cristaldo (Boca Junios), Sergio León (Real Betis), Mandi Sosa (ex Real Madrid) y Hugo Fraile (ex Getafe, Rayo Vallecano y Elche CF, entre otros).

El uruguayo Maxi Amondarain, los ex Barcelona Xavi Torres y Benja, Nacho Gil (cuando fue cedido al Elche CF) y los locales del Elche CF Javi Flores, Manu Rodríguez, Josete Malagón y Javi Mantilla, entre otros futbolistas, han confiado también su estilo y peinado a los especialistas de Lords & Barbers.

El 2022 será marcado por estas tendencias La tendencia de imponer el look desde los campos de juego empezó con David Beckham. Desde entonces, los jugadores de fútbol son los que más relevancia e influencia tienen en las tendencias de peinados entre hombres.

Así, los que marcan los cortes que más se utilizarán en 2022 son las estrellas de La Liga y los diferentes torneos europeos. Los engominados con rapado de Cristiano Ronaldo, el pelo encrespado de Neymar, el pelo largo con moño de Sergio Ramos, el corte spiky de Lionel Messi o el estilo buzz de Dani Alves son solo algunos de ellos.

En esta línea, Lords & Barbers seguirá goleando con su técnica de corte para satisfacer a quienes desean seguir la vanguardia en peinados marcados por los futbolistas, mientras atiende y asesora a los verdaderos creadores de tendencias como son los mismos jugadores.

