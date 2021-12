¿Cuáles son las opiniones sobre Myworld, Lyconet y el cashback? Emprendedores de Hoy

martes, 28 de diciembre de 2021, 17:50 h (CET)

El cashback ha llegado para quedarse. De hecho, son cada vez más las personas que han apostado por él y han visto que, a la larga, puede resultar rentable.

Aunque hay una variedad de opiniones sobre Lyconet, son muchos los que en plataformas como Truspilot o Rankia, dos de los portales de opiniones más fiables entre los consumidores, apoyan este sistema de cashback.

Puede que usar la tarjeta o la aplicación de fidelización de myWorld no sea para todo el mundo, ya que requiere cautela para utilizarla, pero lo cierto es que ya son más de 100 millones de usuarios los que la utilizan.

¿Cómo funciona el cashback? Lyconet comenzó su actividad en 2003 (conocida con el nombre de Lyoness) y desde entonces no ha parado de crecer, siempre asentando su negocio en tres pilares: los clientes, los establecimientos y los distribuidores.

La palabra cashback significa devolución de dinero. Es decir, lo que myWorld propone es que si el usuario realiza sus compras en determinados establecimientos se le devuelva parte del dinero que ha desembolsado. Además del cashback, cada compra genera puntos llamados SP (Shopping Points) que se convierten en más dinero en futuras compras.

De esta forma, myWorld y Lyconet establece dos formas que pueden generar dinero a los usuarios. En primer lugar, usando la aplicación gratuita de myWorld o mediante una tarjeta física de fidelización que regalan los comercios locales asociados a myWorld. En segundo lugar, se pueden canjear los shopping points, puntos que ofrecen los establecimientos por las compras habituales. Con esta opción el usuario puede acceder a atractivas promociones, ya que el valor de cada punto puede llegar a ser de 10 euros.

Al comprobar lo que opinan sobre myWorld diferentes usuarios, es posible establecer que cualquiera puede ahorrar, aunque bien es cierto que hay varias formas de poder utilizar todas las ventajas y descuentos y requiere dedicar algo de tiempo para descubrirlas y lograr sacar todo el rendimiento a las compras del día a día, como la luz, la telefonía, gasolina, comida etc.

Las opiniones de los comercios sobre el cashback El cashback no es un invento reciente. En el mercado anglosajón lleva más de una década funcionando con éxito. Sin embargo, a España ha llegado algo más tarde por lo que todavía hay diversidad de opiniones al respecto.

Aun así, las opiniones favorables sobre myWorld y Lyconet no dejan de aumentar entre los usuarios, pero ¿qué ocurre con los establecimientos?

Los comercios que apuestan por el cashback consiguen aprovecharse de un programa de publicidad, marketing y fidelización a nivel internacional, lo que puede traducirse en un incentivo para aumentar sus ventas.

Gracias a la app de myWorld muchos establecimientos pequeños se han dado a conocer y, en el caso de las grandes cadenas, fidelizan a sus clientes lo cual es clave en un mundo tan competido.

En este sentido, se puede observar claramente como el mercado se ha revolucionado por los afectados del cashback, por lo que son muchos los establecimientos de prestigio como El Corte Inglés, Lidl, Ikea, Mediamark o la Fnac que quieren estar en esta cresta de la ola.

¿Cuáles son las opiniones sobre Lyconet? Además de beneficiar a los usuarios y los comercios, con myWorld se puede ganar dinero como distribuidor siendo Lyconet siendo empresa o particular. Esta multinacional ofrece comisiones a aquellos que recomiendan el sistema de fidelización de myWorld, de esta forma el usuario, además de ahorrar dinero en sus compras, puede ampliar sus beneficios si difunde su experiencia entre familiares y amigos.

En este sentido, se puede encontrar en la plataforma Truspilot opiniones como la de Roberto que afirma que: “Mi opinión sobre Lyconet es muy positiva, ya que me han dado como distribuidor todas las herramientas y el apoyo necesario para crecer”.

Pepa Blanco reconoce en esta misma plataforma que todavía es un sistema poco conocido en España, “puesto que es una idea revolucionaria y poco entendida, aunque es cuestión de tiempo”.

Algunos usuarios de Rankia, reconocen que Lyconet cada vez lo está haciendo mejor y que a la larga puede suponer un ahorro para la gente.

Otros usuarios de estas dos plataformas creen que debe mejorar la usabilidad de la app de myWorld. Es el caso de Víctor Manuel González quien reconoce que “es muy buen proyecto, ya que lleva años funcionando solo queda darle usabilidad con el marketplace que vendrá pronto”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.