Bootcamp para programadores en Madrid, con OXYGEN Academy

Saber programar es una de las habilidades más importantes en la actualidad debido a la presencia del software en cualquier sector. Esta habilidad se puede desarrollar en carreras universitarias, formación profesional y bootcamps.

Una vez terminada la formación, acceder a un primer trabajo puede no ser sencillo y seguir aprendiendo y buscar empleo al mismo tiempo puede llegar a ser frustrante porque no es posible centrarse en ninguna de las dos cosas. En este sentido, OXYGEN Academy ofrece una opción a todos aquellos programadores junior que ya tienen conocimientos de programación, pero que aún no han logrado superar los duros procesos de selección a través de lo que llaman Training Full Stack, que es una especialización intensiva similar a un bootcamp y que es probablemente una de las mejores opciones para empezar a trabajar como programador.

OXYGEN Academy ayuda a aprender a programar de manera rápida y fácil OXYGEN Academy también cuenta con un Bootcamp Full Stack presencial en Madrid, un programa en el que ofrece a los estudiantes una opción rápida y eficiente para aprender a programar partiendo de conocimientos básicos en solo 4 meses. Sus profesores son programadores senior con experiencia en programación a los cuales llaman Mentores. La experiencia de los Mentores es fundamental para quienes buscan adquirir habilidades y conocimientos de gran utilidad para acceder al ámbito laboral. Detallan todo su programa aquí.

Por otra parte, a diferencia de la formación tradicional en grado superior o universidad, los bootcamp de OXYGEN Academy ofrecen un estudio completo y centrado únicamente en la programación. De esta manera, los estudiantes aceleran su aprendizaje preparándose para hacer frente al campo laboral. Es importante mencionar que OXYGEN Academy y sus mentores guían a los alumnos en la realización de un proyecto avanzado que abarca las tecnologías front-end y back-end más demandadas actualmente en las empresas.

Los trainings de OXYGEN Academy abren la puerta a oportunidades laborales Para encontrar trabajo en el mundo de la programación, un desarrollador junior necesita ciertas habilidades y experiencia en el desarrollo de software. Entre estas habilidades se encuentran el desarrollo de un buen CV, así como una buena presencia en redes como GitHub y LinkedIn. OXYGEN Academy brinda a los profesionales un entrenamiento personalizado que los prepara para cumplir con las expectativas que buscan las compañías en sus procesos de selección.

Este programa de training de OXYGEN Academy incluye formación tanto en tecnología como en competencias personales, como sería el trabajo en equipo, comunicación y lógica, todos ellos aspectos tenidos muy en cuenta por los reclutadores.

Los grupos son de máximo 8 candidatos por Mentor para de esta manera darles la mayor atención posible. Durante el Training se desarrollan proyectos avanzados basados en stack MERN (Mongo, Express, React, Node) junto con varias tecnologías adicionales como PHP, Redux o TypeScript. En paralelo al entrenamiento tecnológico, un responsable de Recursos Humanos trabaja desarrollando la ficha profesional del candidato e introduciendo su perfil en diferentes procesos de selección hasta que el candidato es seleccionado en alguno de ellos.

OXYGEN Academy ofrece a estudiantes y programadores junior un entrenamiento completo para adquirir conocimientos y trabajar en el mundo de la programación. A diferencia de la formación tradicional, este programa intensivo ofrece una preparaciónintegral de la mano de programadores senior y expertos en recursos humanos.