Order In, la app que puede ayudar a gestionar las cenas de Navidad en un restaurante

El mes de diciembre y sobre todo los días festivos, son unas fechas de mucha demanda para los restaurantes. Son muchos los que deciden celebrar las cenas de Navidad en un restaurante con sus seres queridos y disfrutar del momento mientras celebran y comparten el momento.

Para solucionar este problema de saturación y facilitarles los procesos, tanto a los dueños de los restaurantes como a los clientes, ha nacido la aplicación Order In con la que los comensales podránpedir, dividir la cuenta y pagar con su teléfono desde su mesa. Una ventaja satisfactoria que mejora significativamente la atención, reduce las esperas y los errores, y le da un punto extra a cualquier local.

Order In, pedir la cena de Navidad en un restaurante de forma práctica y cómoda La aplicación Order In está dando mucho de qué hablar dentro del sector restaurantes, ya que ha llegado para simplificar el proceso de pedidos y pagos en aquellos locales que han tomado la decisión de integrarse a ella, sobre todo en esta época en la que grandes grupos acuden a reuniones navideñas.

Aún más, durante los días 24 y 31 de diciembre, los restaurantes están abarrotados de clientes, lo que resulta, en muchas ocasiones, caótico, especialmente cuando hay que gestionar grupos grandes. En ocasiones, incluso no se da abasto de tomar las comandas de una manera rápida, algo que puede llegar a disgustar al público. No obstante, con esta aplicación (o con su versión web), cada comensal puede hacer su pedido, lo que garantiza que no quede ningún plato sin hacer y no se pierda nada por su sistema digital de comandas.

El proceso para utilizar la app es sencillo. El cliente debe escanear un código QR único que estará colocado en su mesa, para así visualizar detalladamente la carta y hacer el pedido. Inmediatamente, el restaurante recibirá la comanda y procederá a la elaboración del plato, postre, bebida, etc.

A la hora de hacer cuentas, esta aplicación es muy práctica porque el cliente puede pagar y dividir la cuenta desde su teléfono evitando esperas y largas colas.

¿Qué beneficios aporta Order In? Hoy en día, todos los sectores deben adaptarse a las nuevas tecnologías para mantenerse actualizados. Los restaurantes no deben eludir esta realidad, por el contrario, deben comenzar a innovar, ya que la sociedad empieza a confiar y apostar por estas nuevas tendencias que buscan hacer la vida más fácil. Orden In es sinónimo de utilidad, facilidad y comodidad.

Esta app resulta muy beneficiosa para los restaurantes a la larga, debido a que su uso puede contribuir a una mayor rentabilidad, aumento del ticket medio, una rápida rotación de las mesas y poca posibilidad de errores con las comandas. Por otro lado, los clientes también se verán beneficiados, ya que no tendrán que esperar mucho tiempo para recibir su pedido y se les ofrecerá la posibilidad de fraccionar los pagos con sus acompañantes, reduciendo así el riesgo sanitario, entre otras cosas.

Los interesados en conocer los planes de Order In, que incluye una carta digital 100% gratuita y un plan con opción de pedir y pagar, pueden consultar la web donde están reflejados todos los detalles.