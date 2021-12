Renting tecnológico flexible de la mano de Bitarent Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de diciembre de 2021, 19:00 h (CET)

El renting tecnológico flexible hace referencia al arrendamiento de equipos informáticos como ordenadores, portátiles, impresoras o TPVs, donde a través del pago de una cuota mensual, además de los equipos, se pueden incluir servicios como instalación, mantenimiento y seguro.

Ante la constante evolución tecnológica vivida en la actualidad, el renting permite a las empresas disfrutar de una renovación tecnológica permanente, donde los equipos informáticos estén siempre a la última y, muy importante, sin un gran desembolso económico inicial, que pueden utilizar para su propio sistema productivo.

El renting flexible para pymes y autónomos de Bitarent Bitarent nace como la unidad de renting propia de Bitaspain Telecomunicaciones, fabricante nacional de tecnología desde 2017, orientada no solo a financiar sus propios equipos, sino también a dar una solución global de renting a todos sus clientes, aportándoles una alternativa ágil, rápida y flexible, para que puedan financiar sus propias operaciones con la empresa.

Su renting flexible permite a las empresas arrendar todo tipo de activos tecnológicos, del fabricante que quieran y en el número que quieran. También ofrece la posibilidad de realizar operaciones de solo software, tanto en renting como en préstamo.

La empresa también ofrece un asesoramiento personalizado a través de su propio account manager.

¿Qué ventajas ofrece el renting de Bitarent? Los clientes de Bitarent que soliciten el servicio de renting tecnológico pueden disfrutar de beneficios como el control de la tesorería y dedicar estos recursos a su propio negocio. Asimismo, no necesitan hacer una inversión inicial importante para poder acceder a los equipos que solicitan. Bitarent se encarga de proveer tecnología avanzada, así como de instalarla y mantenerla. Incluso proporciona un seguro para que la empresa no deba preocuparse en caso de algún siniestro como: robo, incendio, rotura…, si algo empieza a fallar, Bitarent se encargará de solucionarlo.

Los distribuidores, a través de la web de Bitarent, también disponen de un motor de cálculo que les permite calcular las cuotas de renting de sus propias operaciones. Si estas condiciones son aceptadas por su cliente, pueden solicitar directamente la operación online y recibirán respuesta de forma inmediata.

Otra ventaja es que el contrato a firmar por parte del cliente es digital. Solo es necesario un dispositivo táctil y conexión a internet. Esto permite ahorrar tiempo y agilizar el proceso.

Bitarent también facilita una herramienta propia a los distribuidores donde tiene el control de sus operaciones firmadas.

Por último, la empresa cuenta con un partner program que comisiona a los distribuidores que realizan operaciones a través de su motor de cálculo.

Por todos estos motivos, distribuidores y empresas de todos los ámbitos cada vez optan más por Bitarent.

