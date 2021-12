Navidad en familia multiespecie. ¿Cómo incluir los perros y gatos en las fiestas? Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de diciembre de 2021, 13:08 h (CET)

Todos quieren disfrutar de las fiestas navideñas junto a sus seres queridos, incluyendo a sus animales de compañía. No obstante, las celebraciones les pueden producir mucho estrés.

Las fiestas significan momentos muy ruidosos y el sentido auditivo de los perros y gatos es muy sensible. El bullicio de las compras navideñas, las comidas familiares en casa y la pirotecnia resultan una experiencia muy intensa para ellos.

Ante esto, la Dra. Paula Calvo, antrozoóloga y etóloga y especialista en vínculo humano-animal del portal antrozoologia.com, recomienda una serie de pautas para preservar el vínculo humano-animal, el bienestar de nuestros perros y gatos, y lograr una convivencia feliz con estos compañeros de vida durante las fiestas navideñas.

Ejercicio, comida y mucha atención Para evitar que los animales de compañía se estresen durante las fiestas de Navidad se recomienda mantener las rutinas diarias que dan seguridad a nuestros compañeros de cuatro patas. Esto significa mantener las rutinas de paseo, juego y comida. Sobre esto último, su dieta debe mantenerse con los mismos alimentos y horarios comunes. Es importante evitar que coman las sobras de la cena navideña, ya que los condimentos, huesos cocidos, embutidos y dulces pueden tanto causarles molestias o ser tóxicos o seriamente dañinos.

En caso de que los perros o gatos se escondan, se debe preservar su privacidad y en ningún caso se les debe obligar a salir ni a interactuar con quien no les apetezca. Al contrario, ese “espacio seguro” debería ser acomodado para que puedan estar lo más tranquilos posible.

Por último, debemos ser muy cuidadosos con la decoración navideña en el hogar, puesto que tanto gatos como perros se pueden sentir fácilmente interesados por jugar con todos esos elementos nuevos que surgen en esta época en casa y pueden suponer un peligro para nuestros animales de compañía.

¿Cuáles son los beneficios de regalar libros sobre antrozoología? Por otra parte, existe la costumbre de obsequiar perros y gatos en las fiestas. Se debe tener en cuenta que esto puede ser un gran error que puede devenir en posibles abandonos, maltratos o descuidos.

La incorporación a la familia de un perro o un gato debe ser parte de una reflexión bien meditada y consensuada por toda la familia. Su llegada al hogar significa un cambio abrupto en la rutina de los miembros de casa. Se debe ser consciente de lo que significa satisfacer las necesidades de los nuevos miembros, la inversión económica para su mantenimiento, sus espacios y otros factores.

Antrozoologia.com recomienda para las familias multiespecie que en Navidad se pueden obsequiar libros sobre antrozoología para fortalecer el vínculo humano-animal, como los títulos Entender a nuestro perro y En la mente de un gato, para comprender mejor cómo es la vida y el cuidado de estos miembros de la familia.

También hay literatura con temas más específicos, como Antrozoología y la relación humano-perro, Espérame en el arcoíris: Cómo afrontar el dueño por la pérdida de tu mascota y Animales como tú: Las historias más bellas de la Fundación Santuario Gaia, que son buenas recomendaciones para las fiestas de Navidad y Sant Jordi.

De este modo, se podrán celebrar unas Navidades en familia multiespecie teniendo en cuenta a todos los miembros de la misma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.