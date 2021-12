La comida ecológica Km 0 de Blue Ocean Camp es beneficiosa tanto para las personas como para el planeta Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de diciembre de 2021, 12:36 h (CET)

La preocupación por la cadena de contaminación y emisiones de CO₂ a la atmósfera ha llevado a crear tendencia de un nuevo método de elaboración de recetas en el mundo de la restauración. Se trata de la comida ecológica Km 0 la cual se realiza a partir de ingredientes de la zona, con el objetivo de acortar las distancias entre los productores y la cocina.

Blue Ocean Camp es una cadena de establecimientos de hostelería y alojamientos vacacionales, que entre todo lo que ofrece a sus clientes, se encuentran también sus comidas saludables, ecológicas y de Km 0, con un mínimo impacto ambiental.

La comida ecológica Km 0 El concepto de cocina o comida Km 0 se aplica a los restaurantes que cumplen con ciertos requerimientos. El primero es que todos sus alimentos e ingredientes para la preparación de sus platos son locales o se adquieren en un radio menor a los 100 Km. Por otra parte, los ingredientes deben haber sido producidos de manera ecológica, sin aditivos o procedimientos químicos que puedan contaminarla. El objetivo es evitar las largas distancias en el transporte de alimentos y la cadena que hay entre el productor y el consumidor final, que suele producir una gran cantidad de CO₂ y contaminación al ambiente. Por lo tanto, es una iniciativa ecológica que busca contribuir en la construcción de un futuro sostenible. La reconocida cadena española de establecimientos de hostelería Blue Ocean Camp es una de las que ahora mismo implementa el concepto de comida Km 0 en toda su gran variedad de platos.

La comida saludable de Bar & Restaurante Blue Ocean Camp Blue Ocean Camp cuenta con un Bar & Restaurante llamado One World, donde las personas pueden disfrutar de una excelente calidad en platos y bebidas para deleitar su paladar. Quienes forman parte del restaurante son reales apasionados por la cocina, con un firme compromiso de ofrecer a sus clientes comidas saludables elaboradas con productos de temporada frescos y ecológicos. Para su elaboración recurren al concepto de la comida Km 0, cocinando con ingredientes provenientes de la agricultura local, que hayan sido producidos bajo estrictos estándares ecológicos. Al ingresar a su sitio web, a la sección de Bar & Restaurante, las personas pueden encontrar un código QR que pueden escanear para ver toda la carta de platos disponibles en One World.

La comida ecológica Km 0 ha llegado para ofrecer toda una serie de beneficios principales, llevando a las mesas comidas saludables de la mejor calidad que contribuyan al cuidado del medioambiente en un momento clave para el planeta.

