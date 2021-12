Extenso catálogo de cómics descatalogados en la tienda online MEGACOMICS Emprendedores de Hoy

Hoy en día, el mundo de los cómics y sus personajes se ha popularizado a niveles inéditos en la historia. Los superhéroes pueblan las pantallas de los cines, protagonizan series y rompen récords de taquilla. Cientos de películas llevan hoy la leyenda “basada en un cómic” como un sello de distinción.

Pero todo empezó en el papel, en distintas publicaciones que se multiplicaron y se interrumpieron a lo largo del tiempo. Los coleccionistas y los amantes de lo clásico podrán encontrar ahora en los cómics descatalogados que ofrece la tienda online MEGACOMICS un verdadero tesoro.

Más de 80.000 artículos en el catálogo de MEGACOMICS Con más de 80.000 artículos, el catálogo online de cómics descatalogados de MEGACOMICS está compuesto por publicaciones de distintas editoriales como Vertice, Forum, Panini, Ecc, Rollan, Valenciana, Bruguera, Ibero mundial, Planeta, Zinco, Buru-lan, Ediciones B y Grijalbo. Y no todo es eso, los personajes célebres de Marvel y DC también se pueden encontrar aquí, al igual que ediciones de Novaro, tebeo antiguo, Norma, revistas de humor y manga japonés y personajes como Superman, Flash, Deadpool, SpiderMan, Conan, Nuevos Mutantes, Patrulla X, Thor, Los Vengadores, Los 4 Fantásticos, Manga, La Masa, Hulk, El Hombre de Hierro, Iron Man, Galactus, Capitán América, Ultron, Batman, Superman, Zarpa de Acero, Aquí Barracuda, Mytek, Roberto Alcázar y Pedrin, Daredevil, Dan Defensor, Punisher, El Guerrero del Antifaz, etc.

Entre los productos que se ofrecen se puede hallar, por ejemplo, una colección completa de la Patrulla X publicada por Editorial Forum en excelente estado de conservación. Para cuidar el estado de todo lo que comercializan, MEGACOMICS envía los cómics descatalogados empaquetados en acolchados de burbujas de plástico. Además, al ser ediciones que ya tienen sus años, si el estado no es óptimo, se informa en la descripción del producto.

Envíos seguros e intercambio de cómics en MEGACOMICS MEGACOMICS envía sus paquetes de cómics descatalogados y protegidos a todo el mundo, sin límite de peso. Además de las colecciones completas, la tienda cuenta con una exclusiva sección de “Números 1”, compuesta por algunos volúmenes que son de los más buscados por los coleccionistas. Ahí figuran entre otros el Spiderman original de Vértice o el primer Capitán América de la misma editorial.

Por último, para recrear el espíritu de los años 80, la tienda cuenta con la sección de Megacambios, donde los cómics se pueden intercambiar por otros. El proceso es sencillo. El cliente debe enviar fotografías de los cómics que tiene para cambiar, de tal manera que se aprecie el estado en el que están. Una vez aprobados, el cliente podrá quedarse con otros cómics ofrecidos por la tienda online con descuentos del 50%.

Para coleccionistas y amantes de los cómics descatalogados, el extenso catálogo de MEGACOMICS es una consulta obligada, puesto que en este portal web podrán encontrar una gran variedad de cómics originales de las mejores editoriales del sector.

