La importancia de crear una marca personal en Instagram, por Ariadna de Érimos Digital Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 17:38 h (CET)

En la actualidad, el mundo se mueve a la par que las tecnologías. El mejor ejemplo de ello es el giro de 360 grados que han tenido que dar las empresas para adaptarse a la era digital. De hecho, la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización tecnológica que ya se venía experimentando desde hace años, provocando grandes cambios en las formas de consumo del usuario.

Ahora, una empresa no solo tiene que estar en Instagram, sino que también lo deben estar las personas que trabajan en ella, a través de la creación de la marca personal.

Ariadna de Érimos Digital, una agencia especializada en Instagram, explica la importancia de crear una marca personal en esta red social.

Por qué crear una marca personal en Instagram Ariadna, de la agencia de marketing y comunicación digital Érimos Digital, se ha especializado en estrategias digitales aplicadas a Instagram por ser uno de los canales de comunicación online más eficaces para las empresas.

Esta profesional explica que la pandemia ha acelerado lo que Tom Peters, padre de la marca personal, vaticinó en su momento: “En el futuro, no tener una marca personal sólida puede no ser una opción”. Y esto se debe a los siguientes motivos. En primer lugar, el consumidor actual prefiere comprar en aquellas empresas con las que comparta valores, y es más, la probabilidad de compra es mayor si conocen y conectan con las marcas personales que hay detrás de las empresas, quedando el precio en un segundo plano.

En segundo lugar, el COVID-19 puso la etiqueta de “esenciales y no esenciales” a muchos emprendedores, algo que creó la necesidad a trabajadores por cuenta propia o ajena de destacar en redes (Instagram, Tik Tok y Twitch, mayoritariamente) con el fin de que fueran considerados imprescindibles.

Y en tercer y último lugar, las personas cobraron un papel muy importante, incluso las empresas sacaron sus marcas personales en Instagram para mostrarse más cercanos, humanos y reales ante la situación vivida. Una situación que ha dejado huella en las estrategias de marketing y comunicación de las empresas. En Érimos Digital lo saben bien, por ello han adaptado sus servicios para ayudar a emprendedores a posicionar su marca personal y empresa en Instagram.

La gran importancia de crear una marca personal en la mencionada red social, ya se trate de una empresa o un particular. Se debe a que es una de las mejores ventanas para darse a conocer, generar credibilidad, crear una comunidad fiel, conectar desde la humanidad, y por supuesto, obtener seguidores, llegar al público objetivo, generar leads, concretar ventas y fidelizar a los clientes.

Crear una marca personal no siempre resulta una tarea sencilla, puesto que el individuo en cuestión deberá convencer a los usuarios de las razones por las que deben preferir sus productos, destacando el buen trato, la buena atención e implementando otras estrategias. Para darle notoriedad a una marca personal, no solo hay que limitarse a vender, sino también brindar a los internautas contenidos de gran valor que eduquen e informen. También es importante generar interacción con los seguidores y tener una línea gráfica definida y muy bien trabajada, ya que el ser humano se deja influenciar por lo que ve, es decir, se enamora a primera vista.

Cómo ayuda Érimos Digital a crear y potenciar marcas personales en Instagram Ariadna, representante de la agencia de marketing Érimos Digital, es experta en crear y potenciar marcas personales en Instagram, de tal manera que las empresas o particulares puedan conectar exitosamente con sus potenciales clientes.

La especialista en Instagram trabaja en tres pasos: en primer lugar, coordina una reunión con sus clientes para conocer todo sobre la marca personal que se quiere lanzar, después arranca con el proyecto realizando un análisis exhaustivo de la marca, el sector que se desea abarcar y de la cuenta en IG para implementar las estrategias más certeras para triunfar en el sector y aumentar las ventas. Por último, pone sus servicios a disposición de quienes deseen acompañamiento continuo en el proceso.

Las personas que estén proyectadas a crear su marca personal en Instagram encontrarán en los servicios de Érimos Digital una gran alternativa para ser exitoso en el sector, aplicando una metodología que incluye auditoría, estrategia y plantillas personalizadas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.