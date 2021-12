Tradición y calidad premium al comprar jamón de bellota 100% ibérico Enrique Tomás Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 12:26 h (CET)

Las mesas de todo el mundo pueden disfrutar de una de las joyas gastronómicas que España ha regalado al mundo, caracterizada por su textura inigualable y su sabor exquisito.

Esto es posible al comprar el jamón ibérico 100% de bellota con el sello y garantía de Enrique Tomás, una empresa que ha forjado su fundador con trabajo arduo, conocimiento y creatividad, para entregar a sus clientes un producto de calidad que enamoran mucho antes de entrar a la boca, por la delicadeza de sus presentaciones y su atractivo aroma.

Las características del jamón ibérico 100% de bellota Las festividades navideñas son ideales para regalar este producto que sorprende por su textura jugosa y sus matices provenientes de un cerdo de pura raza ibérica, único en el mundo por su exclusiva capacidad genética de infiltrar grasa en el músculo. Estos lípidos los obtienen en mayor cantidad cuando pasan sus últimos cuatro meses de vida en libertad, alimentándose de las bellotas que caen naturalmente en invierno en la dehesa, donde también consumen hierbas, frutos rojos y demás alimentos que otorgarán a su carne un sabor inconfundible.

El jamón de bellota 100% ibérico de Enrique Tomás no solo proviene de la autenticidad del animal, sino de un proceso estrictamente cuidado de 40 meses de curación, sumado al trabajo de expertos maestros jamoneros que, con amor y sabiduría, logran que su jamón abarque distintos matices y sabor: Suave, Intenso, Sabroso y Aromático, presente en el catálogo de la tienda que hoy tiene más de 100 sedes físicas en España y varios países alrededor del mundo como Francia, Andorra, Estados Unidos, Perú y Argentina, entre otros.

Variedad de tamaños para regalar En el catálogo web, los clientes pueden elegir entre las diversas presentaciones que ofrece Enrique Tomás para degustar esta delicia. Desde la pieza de jamón pata negra entera seleccionada por los maestros jamoneros en su mejor punto de maduración, hasta el Pack Ahorro que contiene 10 sobres de jamón de 80 gramos, un sobre de taquitos, otro de virutas, dos bolsas de picos sevillanos y una botella de vino tinto.

Otras modalidades para comprar este manjar de dioses es una elegante “Caja de Sabores”, con sobres de 100% ibéricos en jamón, lomo, chorizo y salchichón, perfecta para obsequiar, o los sobres individuales con los que se pueden complementar unas tapas o tostadas que vendrán bien en cualquier reunión.

En las tiendas Enrique Tomás se puede encontrar una gran multiplicidad de opciones con envíos a toda España y el resto de Europa. Este máximo nivel de calidad se logra cuando el objetivo de todos los procesos de producción es garantizar una experiencia única, basada en su lema: “El jamón no es para comer, sino para disfrutar”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.