Los servicios de cloud de JSM Inforedes S.L. son totalmente seguros

martes, 21 de diciembre de 2021, 16:11 h (CET)

El inicio de la pandemia del coronavirus aceleró la necesidad de las empresas de contar con servicios tecnológicos que les permitan alcanzar la transformación digital y adaptarse al entorno. Persiguiendo este objetivo, JSM Inforedes S.L. ofrece diferentes opciones a empresas en el Maresme y la provincia de Barcelona.

Esta consultora tecnológica se convierte en el aliado perfecto para la instalación de cableado y puntos de red, obtener tecnología audiovisual, realizar mantenimiento informático y acceder a una red wifi profesional. Además de otros, como los servicios cloud empresas para que sus clientes se olviden de comprar un servidor físico y pagar costes extra por mantenimiento o actualización.

JSM Inforedes S.L, servicios en la nube con todo incluido Un cloud data center es lo que necesitan las pymes y todo tipo de empresas para sustituir a los servidores físicos. Además, contar con servicios en la nube proporciona no solo una ventaja evolutiva empresarial, sino también un almacenamiento ilimitado, información cifrada y disponibilidad sin restricciones de movilidad, ubicación o dispositivos.

La empresa JSM Inforedes S.L. ofrece servidores virtuales con una infraestructura TI personalizada para cada cliente, así como el asesoramiento adecuado.

El principal propósito de JSM Inforedes S.L. es elevar las capacidades de alcance del teletrabajo, aunque las personas se encuentren de viaje o en un restaurante, para que puedan tener acceso a archivos, datos, aplicaciones, software, entornos web y escritorios remotos, entre otros.

La migración al servicio de cloud data cuenta con el estudio, planificación y puesta en marcha por parte de la consultora. Además de otros elementos imprescindibles como el acompañamiento y el soporte, tanto personal como remoto.

Otro aspecto importante para las empresas actualmente es mantener su información blindada contra ciberataques o cualquier error humano. Pensando en eso, la consultora tecnológica garantiza el almacenamiento en la nube de una copia con datos que puedan ser recuperados, sin riesgo, en caso de pérdida.

Disfrutar de un ahorro empresarial Ante la incertidumbre y la movilidad del entorno, existe la duda del cliente sobre cuánto tiempo se deberá mantener un servicio y pagarlo. Asimismo, algunos puntos muy relevantes a tener en cuenta son los imprevistos que puedan surgir a lo largo del tiempo y los gastos de inversión.

El servicio de cloud data que brinda JSM Inforedes S.L. permite el ahorro en la inversión inicial o por mantenimiento, a diferencia de los servidores físicos, y ofrece la modalidad del pago por uso de manera mensual.

Este servidor virtual permite a las empresas olvidarse del cableado, los operarios y los desplazamientos que exigen las infraestructuras físicas. Además de tener que actualizar equipos o reparar piezas, ya que todo se maneja en la nube.

Las ventajas de contar con los servicios en la nube que ofrece JSM Inforedes S.L. son mejorar la experiencia, lograr mayor notoriedad en un entorno que avanza a pasos agigantados y reducir los costes.

La empresa que adquiere la opción de servicio cloud elige no solo su tranquilidad, sino cómo y desde dónde funcionar, mediante un control 24 horas de su uso. Este también cuenta con capacidad de respuesta inmediata a sus propios clientes y de poder reaccionar inmediatamente a un cambio de estrategia de su competencia.

