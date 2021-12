Ducha24h cambia la bañera por un plato de ducha en menos de 24 horas Emprendedores de Hoy

martes, 21 de diciembre de 2021, 13:12 h (CET)

Ducharse debería convertirse en un momento de relajación, sin gasto excesivo de agua y que permita disfrutar a la vez de un diseño estético. Esto es posible cambiando la bañera por un plato de ducha en apenas 24 horas con el servicio personalizado que ofrece Ducha24h.

Para lograr un resultado de calidad y sin generar preocupaciones al cliente, esta empresa experta en remodelaciones de baño en Cataluña cuenta con materiales de primera calidad y personal altamente cualificado. Todo con el fin de ofrecer un servicio sin molestias, rápido y de calidad.

Servicio personalizado La empresa de remodelación se traslada hasta cada vivienda y evalúa directamente el espacio, lo cual permite presentar una propuesta innovadora y acorde a las necesidades específicas de cada cliente.

El presupuesto personalizado y sin coste alguno permite planificar el día más conveniente para iniciar los trabajos, así como escoger los materiales y accesorios que se desee sin preocupaciones.

Igualmente, existe la posibilidad de solicitar financiación, para que no se tenga que pagar la totalidad del trabajo hasta que esté completamente finalizado y el cliente se sienta satisfecho.

Si hay dudas, los profesionales de Ducha24h brindan toda la asesoría necesaria, hasta concretar el diseño que más se adapte al espacio, posibilidades y gusto del cliente.

Menos agua y más espacio Hay muchas razones para decidirse a cambiar el modelo del baño y eliminar definitivamente la bañera y una de ellas es que la ducha gasta menos agua y eso se verá reflejado en la factura.

El tiempo y la higiene son otros puntos a favor porque tener un cuarto de baño con ducha hace que la limpieza sea más rápida, sencilla y menos costosa, al generar mayor ahorro por la compra de productos de limpieza especiales para bañeras.

Asimismo, las personas mayores con movilidad reducida, así como los niños, requieren mayor seguridad a la hora del baño y eso es posible al simplificar el espacio ytener a disposición una ducha.

En algunas viviendas hay problemas de espacio y, a medida que pasa el tiempo y llegan nuevos integrantes al hogar, se necesita de un lugar más funcional, práctico y respetuoso con el medio ambiente.

Múltiples productos disponibles En el momento de decidirse a realizar una remodelación en el hogar, una de las preocupaciones es la búsqueda de materiales y equipos que satisfagan la idea que se tiene en mente. Con Ducha24h eso no será un problema.

La empresa cuenta con todo tipo de productos para lograr el baño deseado. Con ayuda de los profesionales, se puede escoger entre una gran variedad de modelos de platos de ducha, griferías, revestimientos y mamparas.

Además de hacer solo un cambio de bañera por ducha, también es posible comprar nuevos muebles de baño, sanitarios, espejos y todo tipo de accesorios para lograr el diseño esperado en solo 24 horas.

Finalmente, cabe destacar que de la misma manera que con el trabajo de remodelación, la empresa brinda financiamiento para adquirir todos sus productos y servicios.

